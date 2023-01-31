季節影響情緒？「冬季抑鬱症」悄悄找上門

當冬季來臨，白天變短，人容易感到「消極」和「沮喪」。 （unsplash.com）

在冬天相遇的，可能是雪花，可能是火鍋，可能是聖誕老人。不過有時候，也有可能是自己的「壞心情」。

很多時候人們能感受到自己突然情緒變化，開始可能是一點點難以言傳的「不對勁」，可能是接人待物中的一點「負能量」，又或者可能只是在某一刻覺得自己「不太像平時的自己」。而稍加留意，可能會發現這些情緒的變化，有時竟然是在隨著季節的變化而開始和結束；當冬季來臨，白天變短，會感到一些「消極」和「沮喪」；而在春夏日照更長時，這些情緒好像也就悄悄溜走了。

而有時當這些情緒變化開始變得強烈，並且能感覺到隨季節變化屬性更明顯時，就難免開始會影響到一個人感受、思考和處理日常活動的狀態。那麼這個時候，也許就是「季節性情感障礙」（Seasonal Affective Disorder，也稱SAD）在作祟了，有時它也會被稱為「冬季抑鬱症」。

引發季節性抑鬱的原因

導致季節性情緒變化的主因，一直以來都被歸為一個「光」字。之前有調查顯示，SAD在北極緯度地區生活的人群中顯著存在，比如芬蘭北部，人們患有SAD的比率高達9.5%。有分析稱該地區的氣候和雲層，是導致當地人們季節抑鬱的重要負面因素。

關於這一點，專家研究的說法是，自然陽光使人體內的松果體（Pineal gland）產生的褪黑激素（Melatonin）保持平衡。而秋冬季節或長期缺乏日光照射，就會導致身體內血清素水平的降低，而褪黑激素水平升高，從而影響了人體的內部時鐘，並可能導致困倦。當大部分時間都是黑暗的時候，也就沒有什麼可以控制褪黑激素水平。此外，皮質醇這種腎上腺應激激素通常會升高，進一步導致疲勞、抑鬱和失眠。

南加 州大學心理學博士趙家玉指出，除生理反應外，導致SAD的原因還有心理方面的暗示。當人們的情緒處在抑鬱或沮喪狀態的時候，會感到自己身處寒冷和黑暗的環境中。於是，在冬日缺乏陽光的日子裡就容易產生負面聯想，引發消極情緒。

南加也存在「冬季抑鬱症」

根據非營利組織美國心理健康組織的數據，SAD影響著大約5%的美國人口。各州受SAD影響的人口比例從低到高，分別是陽光燦爛的佛羅里達州的1.4%到靠近北極圈阿拉斯加的9.9%。

實際上，在四季「陽光普照」的南加州，也依然有SAD的存在。來自洛杉磯加大 行為健康協會（ UCLA Behavioral Health Associate）的精神病學家Kelly Kang博士說，正因為這種季節性抑鬱在南加州不那麼常見，人們可能反而不太可能將自己的情緒變化症狀與季節性的變化聯繫起來，這也就導致他們反而不太會就此發出求助或資訊。

如何趕走「壞心情」

洛杉磯加大行為健康協會首席治療師Saralyn Masselink，給出了一些應對冬季SAD的小辦法。首先就是要多和自然接觸，到戶外去，充分利用白天的時間，在陽光下散步。那麼如果在家，就應該打開百葉窗，讓自然光進入到家裡或者辦公室。甚至，就算不出門，把椅子靠近窗戶欣賞外面的美景，也能對症狀產生立竿見影的積極影響。出汗運動，也是對抗抑鬱情緒的很有用辦法。

另外，市面上也有一些專門用來緩解SAD的治療燈，利用人造強光改善冬季日照不足的情況，糾正「晝夜節律延遲」。

當然，平日裡放鬆心情、調整心態的作用也不可小視。寬容平和，心懷感恩，又何嘗不是一束能夠驅走冬霾的陽光呢。