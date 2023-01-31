「故鄉情，情繫爾灣」春晚 東西合璧古今交融

代表春晚主辦單位的孫晶（圖左一）、黃冬平（右一）與橙縣教育委員Mari Barke(左二）、前加州眾議員Scott Baugh（中）及橙縣縣委會主席Don Wagner。（記者蕭迪玉／攝影）

南加華人 經貿文化協會及爾灣龍隊足球俱樂部主辦的「故鄉情，情繫爾灣」美國華人春晚，1月28日晚在爾灣巴克萊劇院舉行，近千名中外嘉賓齊聚一堂，觀賞精采文化演出。表演除了有傳統的越劇、漢服及民族舞蹈外，還有芭蕾舞、現代舞、街舞、拉丁舞等多元的節目，是一場東西合璧、古今交融的盛宴。

在爾灣巴克萊劇院舉行的春晚中，由模特兒展示傳統漢服。（記者蕭迪玉／攝影）

晚會由今波、林雯汐、張佳展及Xudong Lu主持，主辦單位代表孫晶與黃冬平表示，在巴克萊劇院舉行的春晚，因疫情停辦兩年，今年在南加州 藝術團體支持下，終於順利恢復演出。參加演出來賓包括王廣成、王雷、李振濤、秦弦、張瑩瑩及侯嘉等人，演出團體有爾灣加大 芭蕾舞團（王童指導）、爾灣加大街舞團Project Renegade、高校盟舞蹈團、北大南加州校友會女聲小合唱、洛杉磯越劇團、爾灣華人藝術團、橙縣少林武術學校、金鈴舞蹈學校、爾灣荷蓓古箏等。其中黑人歌手Josh Moreland以華語演唱月亮代表我的心，引起全場熱烈響應，紛紛加入合唱，展現出跨文化交流的魅力。

洛杉磯越劇團演出白蛇傳中的遊湖。（記者蕭迪玉／攝影）

當晚應邀出席的貴賓包括橙縣縣委會主席Don Wagner、橙縣教育委員Mari Barke、爾灣市長Farrah Khan、中國駐洛杉磯總領事館領事王琦、安明栓及多位加州民選官員代表。協辦單包括北京大學南加州校友會、橙縣華人商會、美國華人發展互助會、爾灣華人藝術團、美國互惠財富集團、飛達教育、伊美會及Lydia Express。