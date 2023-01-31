中餐廳手機點餐多收1元 系統費轉嫁消費者惹議

艾女士在羅蘭岡某中餐廳消費後，發現被扣了一元「便利費」，商家告知是用於支付手機點單系統。（受訪者提供）

為節約人力和方便顧客，洛杉磯部分餐廳開始使用手機 點餐。顧客到點後掃描二維碼就能獲得菜單，並在手機上下單想吃的菜，無需服務員幫忙。然而科技並非免費，因此產生的技術費用，究竟該商家買單還是消費者買單？

洛縣 居民艾女士和女兒近日在羅蘭岡(Rowland Heights)某中餐廳就餐，進店時店員讓她用手機掃碼點餐，艾女士照做。結帳時，她發現多了一元的「便利費」（Convenience）。她詢問店員，得知這一元是支付給手機點餐使用的系統。艾女士感到生氣，一元不多，但店員應提前告知該款項。她認為點餐系統的費用應由商家支付，這是商家提供的服務之一。

艾女士將該事件發表在公共論壇，網友評論主要分為兩種。一類評論認為，一元確實是付給科技公司的，店家並未從中獲利，且也就一元錢。另一類更占上風的評論認為，這是隱性費用，商家用的系統沒理由要求顧客買單，且使用科技為商家節省人力。有網友提出，從法律層面而言，顧客有理由拒絕支付。

記者查詢此前的手機點餐消費記錄，發現扣除的一元十分常見。（手機截圖）

記者查詢以前在LA中餐廳用手機點餐的消費記錄，發現確實大多都額外收取一元，稱「便利費」、「服務費」或「手續費」，因金額不多並未察覺。

一元「便利費」已是隱性消費中最輕的一種，愛吃中餐的何小姐表示，去過一家燒烤店，在開帳單時直接加了20%的小費，同時收據下方還有手寫小費的一欄。何女士當時沒有留意，習慣性支付15%的小費，回家算帳時才發現自己被划走了一筆「巨款」。

洛加大（UCLA）法學博士康律師表示，對於未被提前告知的額外費用，顧客可拒絕支付。在加州 ，商家應承擔刷卡的手續費，如因為顧客刷信用卡而額外收費是違法的。除非是經加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）所批准的收費。不過，商家給用現金支付的顧客提供優惠是合法的。