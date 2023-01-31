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比佛利山豪宅槍案 3死者皆妙齡女 兇手仍在逃

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
警方確定被害者身分，是三名26歲至33歲的年輕女性。（記者趙健／攝影）
警方確定被害者身分，是三名26歲至33歲的年輕女性。（記者趙健／攝影）

洛杉磯比佛利山(Beverly Crest)社區1月28日發生的槍擊案，導致三死四傷。警方已確定被害者身分，她們是三名26歲至33歲的年輕女性。警方表示，截至1月30日，兇手仍在逃。

這起槍擊案件發生在洛市高級社區，靠近比佛利山(Beverly Hills)，具體地址位於Ellison Drive 2700街區的一處短租屋外，案發時間是28日（周六）凌晨2時30分左右。據洛縣法醫辦公室，三名女性受害者分別是來自芝加哥的 Iyana Hutton，33歲；來自伊利諾州布魯克市(Bolingbrook, Illinois)的 Nenah Davis，29歲；來自亞利桑納州巴克艾（Buckeye, Arizona）的Destiny Sims，26歲。

警方稱，這三名年輕女子中槍時，同在一部車內。車外另有四人受傷，其中兩名倖存者自行前往醫院接受治療，另外兩人則由救護車運送，傷勢嚴重。截至1月30日，警方沒有逮捕任何人。

據ABC 7報導，這次槍擊案件槍手共開30多槍，警方從現場拖走一輛白色保時捷（Porsche）SUV和一輛黑色馬自達（Mazda）SUV，汽車兩側窗戶上都有彈孔。鄰居們指出，在聽到槍聲後的幾分鐘內，看到有幾輛汽車駛離案發現場。

洛市警局認為這不是一起濫射案，「可以確認這是一場針對受害者的襲擊。」目前尚不清楚兇手是一名還是多名，其作案動機是什麼。當局正在調查案發時短租屋內是否在舉辦派對。

一位鄰居指出，這幢房子經常出租舉辦各種派對。案發住宅位於聖塔蒙尼卡山脈(Santa Monica Mountains)的一個安靜街區，附近都是豪宅，房子又大又貴。這幢物業估計價值300萬元，被描述為現代且私密，帶有游泳池和室外淋浴。鄰居們說，該地區近年來湧入很多人，有好幾處房屋在Airbnb和Vrbo上出租，每晚價格從600元到7500 元不等。

任何知情者請致電 213-486-6890，與洛市警局搶劫兇殺案科聯繫。

警方目前沒有逮捕任何人，兇手仍逍遙法外。（記者趙健／攝影）
警方目前沒有逮捕任何人，兇手仍逍遙法外。（記者趙健／攝影）

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