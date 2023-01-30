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國風市集開幕 吸引各族裔藝術愛好者駐足

洛杉磯訊
活動現場除了華裔面孔外，也吸引了很多非華裔學生和民眾前來參觀和了解。（受訪者提供）
活動現場除了華裔面孔外，也吸引了很多非華裔學生和民眾前來參觀和了解。（受訪者提供）

2023年兔年春節期間，由藝海藏家主辦的首場「國風好物藝術市集」（Chinese Art Bazaar）在南加大村（USC Village）內的味釜餐廳拉開帷幕。現場熱鬧非凡，不少華人民眾表示，終於有機會見到一些「正宗」的中式藝術品了。

活動現場除了華裔面孔外，也吸引了很多非華裔學生和民眾前來參觀和了解。此次集市上「好物」不斷，從以生肖兔為主題的新年日曆到機具特色的古典茶具，從書籤到碗碟，從書法到香爐，古風好物應有盡有。

精美的中式餐具。（受訪者提供）
精美的中式餐具。（受訪者提供）
藝海藏家創辦人Cindy Wang在現場展示好物。（受訪者提供）
藝海藏家創辦人Cindy Wang在現場展示好物。（受訪者提供）

很多平日頗為「罕見」的藝術小件也出現在了市集上，比如以沉香為主要來源的線香，吸引了很多訪客駐足。沉香屬於自然界中少數具有強烈抗菌作用的野生藥材，這個特性使得沉香在最早的藥典中記錄為極為珍貴的藥材。它在燃燒前幾乎沒有什麼香味，但在燃燒時會產生清涼香氣——這種香味凝心定神，使人情緒放鬆、輔助入眠。

在傳統之美之外，傳遞未來概念的手表也頗為吸睛——將常規的表盤數字進行反像排序，創造「逆時針行走」的效果。這款手表由中央美術學院設計，表現逆向思維的思考方式，讓人們「換一種角度體驗時間」。

本次活動自1月28日至29日舉辦，為期兩天。

華裔 南加大 2023

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