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亞太基金會 盼速撥款槍案家屬

記者張庭瑜／洛杉磯報導
部分槍案受害者家屬已達募款金額，其他仍在集資中。（gofundme截圖）
部分槍案受害者家屬已達募款金額，其他仍在集資中。（gofundme截圖）

洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park ）21日槍案後，不少非營利組織、家屬都主動於GoFundMe募款網站中募資，希望藉由這筆資金幫家屬安頓後事、及協助所需資源。而主要募款團體之一的亞太社區基金金會出面呼籲，希望受害親友能盡快聯絡，以儘速撥款。

在案發過後，GoFundMe募款網站已有6位受害人親友陸續於網站上募款，不少皆募得約1萬元以上的善款，而主要募款團體則由超過27個非營利團體出面預計募集100萬元，而短短六天內更成功募得95萬元。

作為募款團體之一的亞太社區基金會執行長黃群雁表示，這起槍案的發生非常遺憾，而各大非營利組織也於第一時間集結，希望可以竭盡所能幫助受害者及其家屬。目前他們已募得95萬元，也希望受害家屬能盡快與該基金會聯絡，或有需要的民眾都可於第一時間向他們求助。

此外洛杉磯縣也成立相關受難者基金，民眾也可向政府相關部門接洽聯繫。亞太社區基金會聯絡中文 廣東話聯絡電話為（800）520-2356，英文請撥（888）349-9656。 洛縣受害者服務局電話為（626）514-1300，受害家屬民眾可向其申請國家福利、醫療費用補助、喪葬費、心理諮商等服務。其他社會資源請參亞太平權聯盟（AAPI Equity Alliance）官網 。

目前非營利團體目標募資為100萬元，截至目前共募集95萬7263 元。其中：

馬名偉（Ming Wei Ma，音譯）家屬共募集4萬5565 元。

高裕倫（YuLun Kao，音譯）親友募資目標為2萬5000元，截至目前共募集1萬7910 元。

李麗蘭（LiLan Li，音譯）親友募資目標為4萬元，截至目前共募集6122元。

美仁（Mymy Nhan，音譯）親友募資目標為2萬5000元，截至目前共募集3萬9407元。

余秀娟（Xiujuan Yu，音譯）親友希望募得3萬元，截至目前共募集3萬7903元。

湯文玲（Diana Man Ling Tom，音譯）親友募資目標為2萬5000元，截至目前共募集2萬2811元。

梅黛翁（Muoi Dai Ung，音譯）親友盼募得4萬元，截至目前共募集2268元。

阿爾韋羅（Valentino Marcos Alvero，音譯）親友募資目標為5萬元，截至目前共募集2萬1482元。

亞太平權聯盟發表一系列聲明，並提供多元化協助給受害家屬。（亞太平權聯盟截圖）
亞太平權聯盟發表一系列聲明，並提供多元化協助給受害家屬。（亞太平權聯盟截圖）

洛杉磯 蒙特利公園市 GoFundMe

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