南加新春團拜 政要齊賀兔年行大運

民選官員及政要與舞龍舞獅慶祝兔年到來。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 華僑文教中心1月29日（周日）舉行新春團拜活動，現場十分熱鬧，各大華人政要都前來慶兔年，活動並為蒙特利公園市21日槍案受害者默哀。本次活動也是駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，任內的最後一次公開活動，政要們紛紛頒發感謝狀，祝他前「兔」似錦。

舞龍舞獅表演十分喜慶，民選官員專注表演。（記者張庭瑜／攝影）

民選官員、政要、民眾相互道賀新年快樂。（記者張庭瑜／攝影）

場外有不少書法大師為民眾題字，現畫水墨畫。（記者張庭瑜／攝影）

海外青年團排列一排，歡迎到場嘉賓。（記者張庭瑜／攝影）

新春團拜活動從進入門口開始，便有和藹可親的財神爺相迎，海外青年文化大使協會(FASCA)志工也列隊歡迎來賓。大禮堂外，幾位書法大師為民眾寫春聯、畫國畫。在政要、與會民眾互相道賀新年後，醒獅團開始舞龍舞獅表演，拉開活動序幕。而後在司儀帶領下，全體為蒙市21日槍案受害者默哀。

民選官員、及政要們紛紛地頭默哀槍案受害者。（記者張庭瑜／攝影）

洛僑中心門口處特邀“財神爺“為民眾帶來好運。（記者張庭瑜／攝影）

黃敏境祝賀民眾新年快樂，並談述駐美感言。（記者張庭瑜／攝影）

黃敏境表示，很高興與僑界鄉親們一同慶祝新年，祝福大家不管在家庭、工作及求學等各方面都能順順利利，新年恭喜發財、闔家安康。

黃敏境談敘駐美的點點滴滴，讚僑胞們十分團結，並多次展現台灣良善一面。（記者張庭瑜／攝影）

談起即將榮升返台，黃敏境表示， 他2014年到美服務至今，分別在休士頓、華府及洛杉磯等地工作，見證了台美關係在僑胞、鄉親們的共同努力下，一天比一天好。這份工作對他來說，不只是一個份工作，也是有關台灣的生存、台灣2300萬人民、以及海外全體華人、對自由、民主的熱愛。他的任期內也發生一些社會悲歌，如橙縣教會槍擊 案、蒙市槍擊案。兩起案件都有華人挺身而出，阻止慘案進一步擴大，希望大家繼續發揮這股善良力量，展現台灣軟實力。

趙美心頒發感謝狀給黃敏境，並感謝經文處給受害家屬的支持及陪同。（記者張庭瑜／攝影）

感念黃敏境於洛杉磯服務多年，包括聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）、加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）、托倫斯市市長陳光豪（George Chen）、核桃市市長伍立倫（Allen Wu）、洛縣縣委巴格(Kathryn Barger)的代表等人皆頒發感謝狀。

洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）的社區代表吳忠國頒發感謝狀給黃敏境。（記者張庭瑜／攝影）

總統蔡英文以影片祝賀大眾新年快樂。（記者張庭瑜／攝影）

活動中播放中華民國總統蔡英文、僑務委員會委員長童振源的春節賀歲影片，結尾兩人更以國語、閩南語、客家話、廣東話、及英文向每位來賓祝賀兔年吉祥。

趙美心表示奪槍英雄被拜登受邀表揚。（記者張庭瑜／攝影）

國會議員趙美心表示，祝福大家新年快樂，也感謝經文處一直以來的支持與幫助。這次蒙市槍擊案中，經文處在幫助、與陪同受害者家屬處理事務的工作可圈可點。案件中勇敢奪槍的蔡班達（Brenda Tsay）將於下周受總統拜登邀請，前往國情咨文現場接受表揚。目前槍案的募款基金也將至100萬元目標，再次感謝民眾的協助。

方樹強頒發感謝狀給黃敏境，也讚經文處處理態度服務佳。（記者張庭瑜／攝影）

眾議員方樹強表示，蒙市槍擊案悲劇震驚全美，他相信社群能夠團結起來共度難關。經文處在社區中扮演重要角色，竭盡所能幫助每一為受害者家屬。方樹強祝願民眾在2023兔年能過上充滿希望、繁榮與和平的一年。

電音三太子造型可愛，不少人主動上前合影。（記者張庭瑜／攝影）

中華會館李金生以廣東話祝賀處長榮升返台。（記者張庭瑜／攝影）

聯邦眾議員卡德納斯（Tony Cardenas）、 聯邦眾議員彼得斯（Scott Peters）、聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel）、聯邦眾議員金映玉(Young Kim)、聯邦眾議員高野(Mark Takano）、聯邦眾議員謝爾曼（Brad Sherman）、大洛杉磯台灣會館副董事長吳兆峯、北美洲臺灣商會聯合總會總會長吳東昇、加州台灣同鄉聯誼會王竹青會長也出席該活動。