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南巴沙迪那市Honda最常被盜 警方：偷車賊多為兜風

記者趙健／南巴沙迪那市報導
本田一直是美國最常被盜的汽車品牌。（維基百科）
本田一直是美國最常被盜的汽車品牌。（維基百科）

據南巴沙迪那警察局（South Pasadena Police Department）消息，2022年南巴沙迪那市被盜汽車數量較上年相比增長15%，共有75輛汽車被盜；其中超過85%的車輛已被追回。

南巴沙迪那警察局表示，在過去的19年裡，本田（Honda）汽車一直是這個地區最常被盜的汽車品牌，福特（Ford）、現代（Hyundai）和Kia，也是偷車賊的最愛的目標品牌之一。在所有汽車車型中，最常被盜的是本田越野車CRV和Kia Sportage。另外轎車（Sedan）依然是最受偷車賊歡迎的車型，但在過去幾年，雪佛蘭（Chevy）和福特F系列的皮卡（Pickup Truck），以及摩托車被盜的數量也一直在上升。

2022年南巴沙迪那市被盜汽車品牌 資料來源：南巴沙迪那市警察局 記者趙健／...
2022年南巴沙迪那市被盜汽車品牌 資料來源：南巴沙迪那市警察局 記者趙健／製表

警方還表示，60%以上的被盜車輛，是在2000年和2016年期間生產；超過50%的車輛是在街上被盜，其他一些常見案發地點為停車場、車道（driveway）、車棚和車庫。

另外，值得一提的事，2022年所有被盜的汽車中，只有五輛車尚未被找回， 而超過85%的被盜車輛被完整追回。 這一現象也表明大部分在城市被盜的車輛，主要是為了「兜風」（Joyriding）。

從全美來看，汽車盜竊案近年來呈上升趨勢。據國家保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau，NICB)的報告，2022年前三個季度全美共有超過74萬5000輛車輛被盜，與2019年疫情前同期相比增加24%。預計2022年底的被盜車輛統計數據可能超過100萬輛。

NICB提醒，為避免車輛被盜，車主應盡量將車停在光線充足的區域。雖然燈光可能無法完全確保車輛的安全性，但會讓一些盜賊三思而後行。

汽車 警察 本田

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