聖瑪利諾園遊會 多元熱鬧很溫馨

園遊會上的大部分表演都由社區居民完成。（聖瑪利諾市居民提供）

由聖瑪利諾 市華人 協會（San Marino Chinese Club）主辦的聖瑪利諾市首屆春節園遊會於1月28日在雷西公園（Lacy Park）舉辦，當日有近3000民眾參加，整個活動現場喜樂溫馨，熱鬧非凡。與其他農曆新年慶祝活動不同的是，此次園遊會從攤位到演出節目，都以「多元」為宗旨，除了傳統中華新年元素以外，也囊括了諸多不同文化背景的美食與表演。

此次園遊會以多元、公平和包容的理念為基礎，使不同種族、語言和文化背景的民眾加強交流。（聖瑪利諾市居民提供）

剛過上午10點，雷西公園內已匯集了口味多樣的小吃攤位。遊覽之間，中式羊肉串、韓國烤肉、台灣小吃、墨西哥 捲餅、日本關東煮等應有盡有，四處飄香。駐足欣賞，現場的表演節目更是精彩豐富，多種多樣：來自聖瑪利諾學區的學生們載歌載舞，獻上了精心編排的歌舞節目；舞龍舞獅、傳統韓國鼓舞、少林功夫等傳遞不同文化元素的表演更是讓人目不暇接。

本次春節園遊會表演舞台上的整個主持工作，也由社區不同團體及市政府成員共同擔任，這也從側面將整個聖瑪利諾市和諧、包容的社區氛圍展現的淋漓盡致。

聖瑪利諾市春節園遊會现场有约50個各具特色的攤位。（聖瑪利諾市居民提供）

聖瑪利諾市華人協會會長陳秋昌（Alan Chen）表示，這次的農曆新年慶祝活動以多元、公平和包容的理念為基礎，使不同種族、語言和文化背景的人們加強交流，讓每個人都能感受到一個溫馨和諧的社區環境。他說，「前不久發生的悲劇，讓我們痛心疾首，但經過很長時間的討論，我們還是決定繼續舉辦這次活動。我們就安全方面的因素作出了認真的分析和準備，另外我們也認為當下我們更加應該團結在一起，在人們感到傷悲的時候，更應該通過這樣的活動讓大家感受到溫暖的力量，驅散這片本就不該屬於春節的陰霾。」