LA金龍大遊行 洋人比華人更High

一眼看去，現場觀眾中洋人比華人更多，可見遊行的中西合璧和多樣性。(記者劉子為／攝影）

在洛杉磯 各地慶祝農曆新年活動中，在華埠（Chinatown）舉辦的金龍大遊行 (Golden Dragon Parade)是歷史最悠久的一個，迄今已是第124屆。經過100多年的變遷，兔年遊行從展現中華傳統文化逐漸變得中西合璧，遊行隊伍來自不同種族和文化背景，現場觀眾更是洋人比華人更多。

（影音來源：記者劉子為）

金龍大遊行由洛杉磯中華總商會舉辦，大遊行在2020年因疫情而擱置，今年是恢復線下活動的第一年。現場除了精采的遊行表演，還有特色紀念品和各類美味餐車。從早上9時起，就已有舞獅隊伍做熱身和彩排，華埠平日人流不多的小商店和餐廳也變得熱鬧起來。

技藝高超的舞獅團，獅子們在空中起舞。(記者劉子為／攝影）

下午1時，在鑼鼓聲的喧囂中，活動正式拉開帷幕。遊行隊伍包括舞獅團、行進樂隊、音樂歌舞表演、各僑團代表、政府部門等。街道兩側站滿觀眾，大家用掌聲和手持排隊禮花歡迎每個隊伍。遊行隊伍中技藝高超的舞獅表演，表演者用身體搭成柱子，獅子彷彿在空中跳舞。還有不同學校的行進樂隊，年輕女孩們整齊畫一地起舞。洛杉磯消防員開著消防車笑著和觀眾們問好。

和全家人到場觀看的莊太太（Caroline Chuang）表示，這是她第一次參加金龍大遊行，之前在溫哥華去過類似活動。雖然她不是華裔，但丈夫是。他們想讓女兒也多接觸中華文化。疫情以來亞裔 群體遭遇很多，她一家希望通過參加遊行來支持亞裔社區。

洛杉磯火警和消防車也參與遊行，難得可以緩慢地開車。(記者劉子為／攝影）

留學生李小姐和朋友在洛加大（UCLA）讀書，她們在現場感慨到「沒想到觀眾裡沒見到幾個中國人」，一路上她們看到多是西裔和白人面孔，亞裔也以東南亞居多。李小姐指出，展現中華文化的表演比她想像中要少，不過她還是很享受其他文化的遊行隊伍，如一個西部牛仔風的騎馬隊。

遊行帶動了沿街小商鋪的生意，很多觀眾前來購買竹帽和禮花。(記者劉子為／攝影）

因為遊行帶來的人流，街道兩邊的小商店也變得熱鬧起來。商家擺出帶有中華特色和節日氛圍的小商品，如竹編帽、中國結、紅色禮花等，引來非亞裔觀眾前來購買，現場四處可見頭戴竹帽的西方面孔。

中華總商會預計當日有10萬人流，該遊行是南加亞裔社群的重要文化活動之一。值得一提的是，金龍大遊行起源於20世紀初，最初並非為慶祝農曆新年，也不是由華人舉辦。它曾經被稱作「La Fiesta de Los Angeles」，是洛市的一種城市宣傳。