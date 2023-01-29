幫幫忙基金會春節送暖 慰問300耆老

幫幫忙基金會過去22年長期在海外做許多公益計畫，同時關注南加本地的弱勢族群。（幫幫忙基金會提供）

幫幫忙基金會過去22年長期在海外做許多公益計畫，新的一年開始，基金會舉辦第二場「春節送暖」物資發放活動，關懷慰問300位長輩的公益活動。將生活物資與食品等送至Grand Plaza Senior，希望在寒冬中為他們帶來關懷。

幫幫忙基金會會長鮑潘曉黛、羅省中華會館主席李金生、僑務委員廖美華、僑務諮詢委員梁永泰等人參與了發放工作。幫幫忙基金會福袋包括有鳳梨酥禮盒、口罩 、濕紙巾、乾洗手液、方便麵等等。Grand Plaza Senior 還準備好吃的點心，紅包，和抽獎活動，場面溫馨又歡樂。

幫幫忙基金會舉辦第二場「春節送暖」關懷慰問300位長輩的公益活動。（幫幫忙基金會提供）

幫幫忙基金會成立於2000年，成立迄今已捐贈超過500個貨櫃的愛心物資給超過35個國家，並在尼加拉瓜 、瓜地馬拉、薩爾瓦多、多明尼加及巴拿馬等國設立老人照護所、婦女職訓學校及電腦教室等。老人照護所的設置讓年輕人可以安心工作，對於缺乏資源的國家，提供穩定社會的力量；婦女職訓學校的設置也一樣，在若干國家婦女的地位相對弱勢，婦女職訓學校讓當地的婦女可以習得一技之長，對於這些國家的社會穩定也有很大的幫助。

幫幫忙基金會是一個基於洛杉磯 的符合美國501(c)(3)條款的非營利性組織，致力於通過提供緊急災難救助，職業培訓及為老年無家可歸者提供關懷及收容之家等方式來減少貧窮.