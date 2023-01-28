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民眾湧來來舞社 感謝奪槍英雄蔡班達

記者趙健／蒙特利公園市報導
Beartrice和丈夫女兒一家人驅車來到「來來」舞社，希望表達對Brandon的感謝。（記者趙健／攝影）
Beartrice和丈夫女兒一家人驅車來到「來來」舞社，希望表達對Brandon的感謝。（記者趙健／攝影）

除夕槍擊案發後幾天內，不少舞客和當地民眾紛紛前往「來來」舞社，想探望並感謝奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay），其中也不乏非華裔面孔的民眾。25日晚上，Beartrice和丈夫女兒一家人驅車到「來來」舞社；她說，他們一家都想當面感謝這位英雄，尤其是自己的女兒，很想見見Brandon。

案發當天，Beatrice的女兒剛在舞社旁邊的一家體操學院上完課。「我女兒每天都會在『來來』舞社邊的一家體操學院上課，所以當晚從Twitter得知此事後，我們非常害怕。」Beatrice回憶起來仍然心有餘悸。

她甚至還打電話給阿罕布拉警局詢問發生了什麼，警方當時確認「舞星」舞社的兇手確實去過「來來」，且嫌疑人尚未被逮捕。「聽到這個消息時我的心跳幾乎要停止了，我打電話給正在上班的丈夫——他是一名警報公司的武裝警衛（Armed Guard）。我丈夫叮囑我說，不要出門。」

Beatrice稱，她從小就在蒙特利公園市（Monterey Park）長大，現住在阿罕布拉市（Alhambra），這樣的事情此前從未發生過。案發兩天前，他們還曾去過「舞星」舞社邊的一家超市採購。所以，當她知道就在身邊發生了兇案時，他們一直待在家裡不敢出門，直到兇手被抓。

說起英雄蔡班達，Beatrice表示，其實當奪槍視頻被公布時，她很快就認出了Brandon，因為她曾經在體操學院見過他。而當天，她就是和家人專程前來看望這位他們心中真正的英雄。

雖然之前和Brandon並不算認識，但提起他的英雄事跡，Beatrice幾度落淚。她說：「因為我的丈夫接受過武裝訓練，他告訴我『你知道Brandon那天晚上做了什麼嗎？即便像我們這樣接受過專業訓練的警衛，在面對可能攜帶武器的嫌疑人時，都可能優先選擇逃跑，而不是直接衝上去。像Brandon這樣的行為就算是警察也會覺得不可思議，他在危急時刻選擇獨自直面危險，徒手從槍手手中奪過步槍。真的是太了不起了。」

民眾自發在紙板上寫下了給英雄的留言。（記者趙健／攝影）
民眾自發在紙板上寫下了給英雄的留言。（記者趙健／攝影）

「對我本人來說，用語言根本無法表達我的震撼和感受，我為他驕傲。對我來說，他就是超級英雄！他就在我們身邊，他來自阿罕布拉市，來自我們社區，我真的感到特別特別驕傲！他沒有武器在手，全部憑藉一顆勇敢的心，打倒了兇手。」

Beatrice一家此行並沒有如願見到他們心中的「超級英雄」。實際上，這些天早已有其他民眾自發前來舞社，想親自向英雄道謝，並自發在紙板上寫下了給英雄的留言。在留言板上，Beatrice也認真地寫上了他們一家人想對Brandon說的話：「親愛的Brandon，你是我們的超級英雄！我們愛你，也非常為你驕傲！」

阿罕布拉 蒙特利公園市 警察

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