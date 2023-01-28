藉舞蹈治癒受創心靈 來來學員與導師準備重返舞社

差點也遭槍擊的來來舞蹈社，26日恢復營業。（本報資料照片）

1月21日農曆除夕夜在洛杉磯 縣蒙特利公園市 （Monterey Park ）發生11死槍擊案後，附近阿罕布拉 （Alhambra）的來來舞蹈社（Lai Lai Ballroom & Studio）因為也被凶嫌鎖定而暫時停業，但到了26日部分「來來」學員與導師已準備好重返舞社跳舞，他們認為，這不是忽略傷痛，而是藉由舞蹈治癒受創的心靈。

72歲的凶嫌陳友艮（Huu Can Tran）事發後自殺，但他在蒙特利公園的舞星舞社（Star Ballroom Dance Studio）槍殺多人後，又到了附近的來來舞社企圖再度行凶但遭人制伏，警方為求慎重因此也要求「來來」暫停營業。不過洛縣警局（LASD）目前仍無法確定陳友艮為何前往「來來」，但應該有意再度殺人。

但到了26日，來來舞社又開始響起樂聲，因為學員已經確認凶殺案並非出於仇亞，而是個人感情糾紛。一名73歲學員Lucy Wong接受洛杉磯時報訪問時說，她已經在「來來」習舞20多年，比起事件一發生時的害怕、驚嚇，她現在知道凶殺不是仇亞、仇中事件，因此決定重返「來來」，畢竟她對舞蹈的熱愛更勝於對行凶動機的猜測，他（陳友艮）為何犯案，一點都不值得在意，生命如此多變，大家應該把握現在。

舞星舞蹈社的26歲導師Liya Kazbekova說21日事發當時，她人在英國，負責幫學生準備大賽，當知道消息後立刻打給舞伴兼男友Roman Drobotov，因為他當天本來排定要去「舞星」教課的，還好因為身體不適躲過一劫。過了這個關頭，Liya Kazbekova這才想到「舞星」經理馬名偉（Ming Wei Ma），但他已經身亡，不知道他如何死的，但整件事讓Liya Kazbekova非常傷心，不過她還是得強打起精神陪著學生練習，直到完賽後才腹痛如絞。

之後Liya Kazbekova又得知她的學生65歲的Mymy Nhan也遭槍殺，這名貼心善良的學生與她的先生都是「舞星」的開心果，經常帶來小點心分給大家。只是事發之後的現今，Liya Kazbekova認為，逝者已逝，生者必須繼續活下去，這不是遺忘也不是自私，但是她得要為大家把歡樂帶回來，在「來來」繼續教舞就是最好的方法。