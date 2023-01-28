我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

藉舞蹈治癒受創心靈 來來學員與導師準備重返舞社

編譯胡立宗／綜合報導
差點也遭槍擊的來來舞蹈社，26日恢復營業。（本報資料照片）
差點也遭槍擊的來來舞蹈社，26日恢復營業。（本報資料照片）

1月21日農曆除夕夜在洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park ）發生11死槍擊案後，附近阿罕布拉（Alhambra）的來來舞蹈社（Lai Lai Ballroom & Studio）因為也被凶嫌鎖定而暫時停業，但到了26日部分「來來」學員與導師已準備好重返舞社跳舞，他們認為，這不是忽略傷痛，而是藉由舞蹈治癒受創的心靈。

72歲的凶嫌陳友艮（Huu Can Tran）事發後自殺，但他在蒙特利公園的舞星舞社（Star Ballroom Dance Studio）槍殺多人後，又到了附近的來來舞社企圖再度行凶但遭人制伏，警方為求慎重因此也要求「來來」暫停營業。不過洛縣警局（LASD）目前仍無法確定陳友艮為何前往「來來」，但應該有意再度殺人。

但到了26日，來來舞社又開始響起樂聲，因為學員已經確認凶殺案並非出於仇亞，而是個人感情糾紛。一名73歲學員Lucy Wong接受洛杉磯時報訪問時說，她已經在「來來」習舞20多年，比起事件一發生時的害怕、驚嚇，她現在知道凶殺不是仇亞、仇中事件，因此決定重返「來來」，畢竟她對舞蹈的熱愛更勝於對行凶動機的猜測，他（陳友艮）為何犯案，一點都不值得在意，生命如此多變，大家應該把握現在。

舞星舞蹈社的26歲導師Liya Kazbekova說21日事發當時，她人在英國，負責幫學生準備大賽，當知道消息後立刻打給舞伴兼男友Roman Drobotov，因為他當天本來排定要去「舞星」教課的，還好因為身體不適躲過一劫。過了這個關頭，Liya Kazbekova這才想到「舞星」經理馬名偉（Ming Wei Ma），但他已經身亡，不知道他如何死的，但整件事讓Liya Kazbekova非常傷心，不過她還是得強打起精神陪著學生練習，直到完賽後才腹痛如絞。

之後Liya Kazbekova又得知她的學生65歲的Mymy Nhan也遭槍殺，這名貼心善良的學生與她的先生都是「舞星」的開心果，經常帶來小點心分給大家。只是事發之後的現今，Liya Kazbekova認為，逝者已逝，生者必須繼續活下去，這不是遺忘也不是自私，但是她得要為大家把歡樂帶回來，在「來來」繼續教舞就是最好的方法。

蒙特利公園市 洛杉磯 阿罕布拉

上一則

洛縣油價漲至上月高價

下一則

雷傑納隆科學獎2023學者榜／侯健坤建新系統 提供即時地震傷亡訊息

延伸閱讀

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
高齡華人為何連續犯下重大槍案？「怒與孤」在作祟

高齡華人為何連續犯下重大槍案？「怒與孤」在作祟
浙江女孩舞出「江南煙雨朦朧」 春晚節目「美上熱搜」

浙江女孩舞出「江南煙雨朦朧」 春晚節目「美上熱搜」
「舞星」馬名偉經理 親友學生憶往

「舞星」馬名偉經理 親友學生憶往
紐約客談／關注耆老心理健康 防悲劇重演

紐約客談／關注耆老心理健康 防悲劇重演
南卡哥倫比亞華人協會 新春聯歡

南卡哥倫比亞華人協會 新春聯歡

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了