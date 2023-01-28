洛5400萬元補助小企業及非營利機構

經濟機會補助金計畫將向受疫情影響的地區提供至少5400萬元美國救援計畫法案的資金。（視頻會議截圖）

洛杉磯 縣經濟機會局 (Department of Economic Opportunity) 26日宣布，啟動對洛縣小型、微型企業及非營利機構的經濟機會補助金計畫(EOG) 。 EOG將分階段向受疫情 影響的地區和組織提供至少5400萬元的「美國救援計畫法案」（ARPA）資金。

在26日關於此項補助金計畫的講座上，「倡議種族平等」執行主任D'Artagnan Scorza介紹，ARPA是美國國會於2021年通過的一項紓困 法案，旨在幫助美國經濟和公民渡過由於新冠肺炎大流行所帶來的困難。該法案包括一系列經濟上的援助措施，如提高失業救助金、提高疫苗接種率、提高民眾生活水平等。該法案的預算高達1.9兆元。

洛杉磯縣經濟機會局主任Kelly LoBianco介紹，符合條件的申請人可能獲得 2500元至2萬5000元的補助金，分為兩個階段發放。第一階段從26日開始，縣內年收入低於5萬元的小型和經營困難的企業，可以申請由州政府資助的2500美元的補助金。第二階段預計將於2月啓動，適用於微型企業，之後還會擴大至小型企業和非營利組織；其中，小型企業的每筆補助金在1萬5000或2萬元，非營利組織的每筆補助金在2萬或2萬5000元。該計畫將持續至2023年5月或至資金發放完畢為止。

此外洛杉磯縣經濟機會局還將為符合條件的申請人提供申請流程上的協助、一對一的線上和線下技術支持，以及其他縣計畫、贈款和承包機會的資訊和支持。