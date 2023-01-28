疫情緩 1500萬人恐失聯邦醫療補助 50.5%亞裔

由少數族裔媒體聯盟(EMS)舉辦線上會議，邀請多位專家解釋如何降低失去聯邦醫療補助的風險。（記者陳懿╱攝影）

自4月21日開始，各州將恢復審查所有醫療補助計畫(Medicaid，又稱白卡)持有者的資格，同時也會終止提供保險 給不符合資格的民眾。

自疫情 流行開始，出於防止疫情傳播等原因，各州政府放寬審查，讓許多不符合聯邦醫療補助資格者也享有醫療補助。預算與政策優先中心（Center of Budget and Policy Priorities）的政策分析師兒蘇姬（Farah Erzouki）表示，在疫情緩解後，多達11個州將「撤銷」不符合資格者的醫療補助計畫。目前有8670萬人登記在聯邦醫療補助內，而專家估計將會有1500萬人的醫療補助計畫被撤銷。

部分符合資格者，也面臨補助被取消風險。例如在疫情期間，許多人搬家或換電話號碼，醫療機構寄送的信件，符合資格者沒有即時回覆，導致他們失去聯邦醫療補助資格。其中有色人種和孩童的風險更大。專家預計將有64%的拉丁裔、50.5%亞裔、39.6%非裔，還有72.2%的孩童失去保險。相較下，只有17%的白人可能被撤銷資格。

國家醫療補助策略主任（Director of State Medicaid Strategy）格蕊拉克阿德斯（Laura Guerra-Cardus）呼籲符合資格的民眾應該遵從以下三個步驟：第一，更新聯絡訊息，包括電話號碼以及郵寄地址；第二，規律檢查郵件或信件，因為Medicaid將郵寄關於保險訊息需要更新或被註銷的通知；第三，倘若收到更新需求的表格，迅速將其填完並寄回。

除了有色人種和孩童之外，青少年、低收入 戶，還有產後人群也面臨失去聯邦醫療補助的風險。例如低收入戶家庭如果有明顯的收入增長，或不再有需要扶養的孩童，都有可能失去補助。另外，產後的孕婦會依各州規定，在妊娠結束後的60天、6個月，或12個月後失去補助資格。

兒蘇姬認為，需要各階層政府的協助，來幫助符合資格的人繼續擁有補助。例如，各組織應該與家庭保持聯繫，隨時更新保險的狀態；國家機構應該提供補助被註銷者其他替代補助方案。