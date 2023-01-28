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退伍軍人協會南加分會 春節團拜

本報訊
理事長頒發感謝狀與受奬人合影。（談開勛、楊毓英提供）
理事長頒發感謝狀與受奬人合影。（談開勛、楊毓英提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會，1月26日中午12時在聖蓋博市上流食府舉行2023年春節團拜，首先由理事長張學海向大家拜年祝福大家新年快樂萬事如意，感謝大家三年多來代表協會極積參與僑社活動，特別頒發47位兩年來代表該會參與活動的成員。

餐會中並播映中華民國退伍軍人協會，總會理事長吳其樑寫給退協成員的春節賀文，賀文中提到，「在過去的一年，新冠疫情影響大家的生活與工作，儘管環境艱困，去年有兩項重要的選舉，其一是本會理監事改選吳理事長榮幸取得連任，其二是國內九合一地方選舉，藍軍開出亮麗的成績，不啻是當頭棒喝，給予嚴重警訉，讓我們深感欣慰與振奮，今後，本會秉持捍衛中華民國，承繼憲法法統，維護退伍軍人權益三項原則，與大家共同期勉奮進，深盼各位一本愛䕶本會初衷，賡續給予支持。」

出席的貴賓有中華會館主席李金生、監事長胡卓球，前主席馬國威、方杰洲、梁永泰、都分別致詞並祝福大家新年快樂。 大會由楊家淦主持，曲興華擔任由中央評議委員廖介民及夫人魏純潔老師提供的國旗胸針義賣。監事長林德政贊助現金200元、理事張友諒贊助200元支票

該會當天出席春節團拜餐會的有理事長張學海夫婦、副理事長楊震南、祕書長王北寧、財務長陳馬克、財務助理陳美華、理事有汪寧潔、麥仁華、張靖國、陳飛虎、鄭蓮雲、謝宗煌、徐和生、趙善儀、曲興華、監事陳文輝、顧問有鄭朝新、蔣天鐸、張金翼及會員共有100多人參加。

左起理事楊家淦，副理事長楊震南、理事長張學海、中華會館監事長胡卓球、顧問馬國威、...
左起理事楊家淦，副理事長楊震南、理事長張學海、中華會館監事長胡卓球、顧問馬國威、中華會館前主席方杰洲、顧問梁永泰、國民黨中央評議委員廖介民、財務長陳馬克、祕書長王北寧。（談開勛、楊毓英提供）
理事長張學海展示總會長吳其樑頒發獎狀。 （談開勛、楊毓英提供）
理事長張學海展示總會長吳其樑頒發獎狀。 （談開勛、楊毓英提供）
左起理事長張學海、顧問馬國威、中華會館主席李金生、顧問梁永泰、副理事長楊震南、理...
左起理事長張學海、顧問馬國威、中華會館主席李金生、顧問梁永泰、副理事長楊震南、理事趙善儀、理事楊家淦 。（談開勛、楊毓英提供）

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