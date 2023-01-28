我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

雷傑納隆科學獎2023學者榜／侯健坤建新系統 提供即時地震傷亡訊息

記者丁曙／洛杉磯報導
2023年雷傑納隆科學獎學者侯健坤。（受訪者提供）
2023年雷傑納隆科學獎學者侯健坤。（受訪者提供）

南加州地區處於地震帶，根據斷層的地震週期推算，近年內可能會面臨規模較大的地震。當災害發生後，快速準確提供人員傷亡信息，對於評估災情損失及採取有效的救災措施至關重要。侯健坤（James Hou）研究即時和精準提供地震傷亡信息，對於救災賑災具有實用意義。

侯健坤是聖地牙哥地區主教學校（Bishops School）應届畢業生，他的課題名為「使用少樣本大語言模型，從社交媒體檢索接近實時地震人員傷亡信息」（Near Real-Time Seismic Human Fatality Information Retrieval From Social Media With Few-Shot Large-Language Models），例如，PAGER系統結合線上報告的傷亡人數和損失預測模型，提供預計的地震損失。近年來，臉書（Facebook）和推特（Twitter）等社交平台已成為災害事件中目擊者報告和溝通的熱點，產生了大量即時的傷亡信息。然而，社交媒體數據在文法和準確性方面都非常雜亂，因此需要更好的解決方案。

侯健坤介紹，在這項研究中，他們設計並部署了一個新的在線系統，該系統在地震發生後立即從各種信息源中，自動提取接近實時的多語言的人員傷亡信息數據。過去的研究提出使用流行的機器學習方法，如支持向量機（SVMs）、CNN和邏輯回歸，結合關鍵詞來對每條社交媒體消息的相關性進行分類。

然而，這些技術受制於對自然災害發生時不可用的註釋數據的要求，並且不能直接提取災害信息，而是依賴於對其分類結果的統計分析。為了應對這些挑戰，他們提出了一種基於大語言模型的方法，該方法利用其強大的語言理解能力和少樣本學習能力，結合新穎的多語言分層事件分類器，實現了從社交媒體有效地自動檢索地震傷亡信息，通過框架部署到最近的兩次地震來測試這一點。

對於當選STS學者，侯健坤非常感謝導師、老師和家人，在他的學習、研究和人工智能(AI) 過程中給予的幫助。最重要的是他的研究對現實世界和挽救生命產生了影響，這會促使他繼續探索並保持好奇心。侯健坤已經完成了大學申請，未來繼續學習計算機科學，尤其是用來構建項目的人工智能（AI）領域。

地震 人工智能 AI

上一則

藉舞蹈治癒受創心靈 來來學員與導師準備重返舞社

下一則

高跟鞋帶鬆了 女駕駛撞進85度C

延伸閱讀

四川瀘定5.6地震 5000遊客「沒心情玩」連夜逃

四川瀘定5.6地震 5000遊客「沒心情玩」連夜逃
馬里布地震後 南加還有更大地震？須觀察72小時

馬里布地震後 南加還有更大地震？須觀察72小時
四川5.6地震 成都震感強烈 近5百救難人員趕赴救援

四川5.6地震 成都震感強烈 近5百救難人員趕赴救援
南加發生芮氏4.2規模地震 數千人驚醒

南加發生芮氏4.2規模地震 數千人驚醒
太平洋島國萬那杜外海地震規模7.0 引發海嘯警報

太平洋島國萬那杜外海地震規模7.0 引發海嘯警報
三大板塊會合 漢保德地震多

三大板塊會合 漢保德地震多

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了