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國泰總裁劉昌明 任聯儲銀行舊金山分行董事

洛杉磯訊
國泰總裁劉昌明就任舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事，並當選舊金山聯邦住房貸款銀行的加州董事局董事。（國泰銀行提供）
國泰總裁劉昌明就任舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事，並當選舊金山聯邦住房貸款銀行的加州董事局董事。（國泰銀行提供）

國泰萬通金控及國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明，獲舊金山聯邦儲備銀行委任為洛杉磯分行董事局董事。另外，他也獲舊金山聯邦住房貸款銀行選為加州董事局董事，任期四年，至2026年12月31日止。

舊金山聯邦儲備銀行是美國中央銀行聯邦儲備銀行的第12聯邦儲備區，涵蓋西部九個州，包括阿拉斯加州、亞利桑納州、加州、夏威夷州、愛達荷州、內華達州、俄勒岡州、猶他州和華盛頓州，以及北馬裡亞納群島、美屬薩摩亞和關島。

舊金山聯邦住房貸款銀行是由成員金融機構共同擁有的批發銀行，旨在幫助亞利桑納州、加州和內華達州的貸款機構一起建立強大的社區，創造機會並改善生活。

劉昌明表示：「對於這兩項任命，我既深感榮幸，也知責任重大。我將與舊金山聯邦儲備銀行和舊金山聯邦住房貸款銀行全體同仁通力合作，協助我們的區域創造機會，建立更強大社區。」

劉昌明除了擔任國泰銀行及其控股公司國泰萬通金控的董事局成員，同時任職於以下組織的董事局，包括西部銀行家協會、加州大學洛杉磯分校安德森預測中心顧問委員會、美國癌症協會的「首席執行長合力抗癌」組織，以及山麓家庭服務組織。

舊金山 阿拉斯加州 貸款

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