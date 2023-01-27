洛城新語／加州舞社濫射 廣州名車亂撞

加州 作為全美控槍最嚴格的地區，日前兩場華人 大屠殺令人瞠目。考慮到槍枝問題在美國早已是冰凍三尺，不是朝夕能夠解決。而且在全面禁槍的中國，近期也屢有發生大規模死傷的報復社會案件。要想避免槍枝暴力重演，只靠嚴格控槍，肯定不夠。

「控槍只對好人有效，壞人總有辦法搞到槍。」這句話雖然太過絕對有待商榷，但再一次於蒙特利公園市除夕夜舞社大屠殺中應驗。兇手陳友艮（Huu Can Tran，音譯）用來濫殺無辜的小型半自動衝鋒槍MAC-10，根據加州控槍法律，普通民眾不能持有。他還擁有違反加州法律的可裝載30發子彈的加強型彈夾，以及違法組裝的衝鋒槍消音器。

72歲高齡、且社會關係並不複雜的陳友艮，都有辦法在加州持有這些違法槍枝。其他「路子更廣」的犯罪分子，想要拿到違法槍械，想必也有門路。而且想要報復社會，造成大規模死傷，沒有槍枝也能辦得到。

在全面禁槍的中國，近期就發生多起死傷慘重的惡性案件，而且沒有一個兇手使用槍械。1月11日，一名駕駛寶馬汽車的男子突然在鬧市區衝撞、碾壓行人，官方通報已造成5人死亡13人受傷。該男子在撞人後，還往天上拋灑人民幣，相關視頻在推特廣為流傳。

廣州撞人案件發生的半年前，在中國北方的大連市，也有車輛無辜衝撞人行道，造成5人死亡5人受傷的慘劇。除了駕車，也有報復社會者用刀造成大規模死傷。2021年6月5日，安徽安慶市人民路商業步行街，兇手持刀捅死5人。2021年4月28日，廣西北流市幼兒園有男子持刀行兇，造成2人死亡16人受傷。針對中國頻發的惡性傷人事件，香港中文大學社會學系副教授鐘華認為，或許與疫情 長期累積的負面情緒，例如經濟情況轉差、感情破裂等，需要向外界發洩有關。

而反觀加州近期華人相關的三起濫射案，無論是72歲在蒙市舞社大屠殺的陳友艮、還是67歲在舊金山半月灣屠戮同仁的趙春利(Zhao Chunli，音譯)，亦或是68歲在南加橙縣教會開槍的周文偉，他們或因生活、或因感情，陷入較大的挫折且難以獲得紓解，進而引起心理失衡，最終走向極端。

更嚴格的控槍固然重要，也應該要做。不過考慮到近年來屢屢上演槍枝暴力後，都會掀起控槍熱潮，但似乎收效較慢。當務之急，是關注疫情可能造成的社會普遍挫敗感；而且眼下全美經濟還面臨衰退風險，屆時大眾焦慮可能更高。向社區普及心理健康，以及如何紓解負面情緒，已是刻不容緩。否則就算是70古來稀，經歷過人生大風大浪的年長者，也有走極端的風險。