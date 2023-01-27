亞裔名人堂關懷包 安慰槍案受害家屬

亞裔名人堂宣布啟動亞裔民眾創傷宣導計劃，為有需要民眾發放關懷包。（名人堂提供）

在農曆新年三天發生至少三起亞裔 相關大規模槍擊悲劇，亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前宣布啟動亞裔民眾創傷宣導計畫。為安慰南加蒙特利公園市（Monterey Park）和北加半月灣 （Half Moon Bay）地區的受害者家屬和居民，亞裔名人堂計畫將千個裝有蠟燭和暖心物品的關懷包（Care Package）遞交給當地市府讓其幫忙分發給有需要的民眾。

亞裔名人堂董事會主席Noel Lee表示，他住在北加，名人堂的辦公室則在洛杉磯 ，農曆新年發生在蒙市和半月灣的大規模槍擊事件，對整個亞裔社區來說是毀滅性的。名人堂感謝聯邦調查局和執法部門採取迅速行動，並為悲劇中的遇難者和受傷者祈禱，希望名人堂的關懷包能為他們帶去安慰。

亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh）表示，名人堂目前在積極準備和包裝關懷包中，屆時她會聯繫蒙市市府市議員關於關懷包發放的問題。名人堂洛杉磯的辦公室距離蒙市只有十幾分鐘路程。一把半自動手槍彈匣容量為30發，這在任何州都是非法的。不管是春節還是任何一個節日，如果有人使用槍支來恐嚇一個美國城市的居民，都可能會發生暴力。她希望社區的創傷事件能激發國家團結起來反對暴力。