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亞裔患肝癌是其他族裔2倍 死亡率也最高

記者趙健／洛杉磯報導
美國亞裔的肝癌患病率是其他族裔的兩倍，死亡率也居於美國所有族裔之首。（受訪者提供）
美國亞裔的肝癌患病率是其他族裔的兩倍，死亡率也居於美國所有族裔之首。（受訪者提供）

據統計，美國亞裔的肝癌患病率是其他族裔的兩倍，死亡率也居於美國所有族裔之首。南加華人腫瘤專家表示，這主要是由於亞裔群體患有乙型肝炎（也稱B型肝炎）、二型糖尿病和非酒精性脂肪性（NAFLD）的風險較高。

這項肝癌教育直播活動日前在線上舉行，會上邀請了腫瘤與血液病專家蘇暐舜（Derrick Su）醫師，講解美國亞裔人群中肝癌高發的風險因素及注意事項，旨在提高華裔社區對於肝癌的認知。

蘇暐舜指出，癌症是因人體細胞生長失控而造成的一種疾病，其中發生在肝臟的癌症稱為肝癌。肝癌是致死的主要原因，每年有超過70萬人死於肝癌；在美國，每年有3萬3000人罹患肝癌，死亡人數高達2萬7000人。在2006年至2015年期間，美國肝癌病例上升了32%。在所有肝癌類別中，肝細胞癌（Hepatocellular Carcinoma ）是最常見的一種，佔所有肝癌類別的80%。在美國所有族裔中，亞裔的肝細胞癌死亡率最高。

蘇暐舜表示，亞裔群體肝癌高發是由多種因素導致。

首先，亞裔患乙型肝炎比例高於美國其他族裔，而乙型肝炎是肝硬化、肝功能衰竭以及肝癌的主要誘因。統計數據表明，美國亞裔患慢性乙型肝炎的可能性是白人族裔的兩倍，且三分之二的美國亞裔患者並不知道自己感染了慢性乙型肝炎。很多亞洲國家在早年缺乏對乙型肝炎的預防措施，較少人注射了預防針，因此病毒攜帶者較多。同時，由於肝癌的傳播主要通過血液，孕婦如果攜帶乙型肝炎病毒，則很可能在分娩過程中會傳染給新生兒。另外，較差的衛生條件也會加速乙型肝炎的傳播。

此外，二型糖尿病和非酒精性脂肪肝也是增加肝癌患病率的重要因素，而亞裔人士患二型糖尿病的風險是美國其他族裔的兩倍。當人體血糖出現問題時，肝臟代謝便會異常，易引發非酒精性脂肪肝。若未得到及時控制則會惡化為非酒精性脂肪性肝炎(NASH)，從而發展為肝硬化甚至肝細胞癌。而美國亞裔人士中，有一半的患者不知道自己患有糖尿病，未能在早期進行控制。

另外，不健康的生活方式也是引發肝癌的重要風險因素。雖然許多人都知道吸菸會增加肺癌的發病率，卻並不知道吸菸也會提升肝癌的患病風險。人們吸入的一氧化碳和焦油會影響肝臟的代謝能力，從而引發肝臟類疾病。而大量飲酒的人患肝癌的風險是普通人的五倍，因為酒精會對肝細胞造成損害。

由於肝癌的前期症狀並不明顯，對亞裔群體沒有特別關注的家庭醫生可能會忽略肝臟方面的檢查，這就需要亞裔群體提醒家庭醫生為自己安排相關檢查。對於已經確診的乙型肝炎患者，至少每六個月應進行一次血液和超聲波檢查，防止病情惡化。

蘇暐舜特別強調，被診斷為肝癌的患者不要絕望，因為肝癌是可以被治癒的。近五年以來，食品藥物管理局（FDA）認證了一些新的治療方法和藥物，對肝癌的治療效果顯著。肝癌早期的患者可以通過手術等局部療法康復；即便是肝癌晚期的患者，也可以通過靶向治療和免疫療法康復。

講座由國際製藥公司Eisai Inc.贊助。

蘇暐舜表示，近年来，FDA認證了一些新的治療方法和藥物，對肝癌的治療效果顯著。（...
蘇暐舜表示，近年来，FDA認證了一些新的治療方法和藥物，對肝癌的治療效果顯著。（受訪者提供）

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