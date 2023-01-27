掃槍案陰霾 聖瑪利諾市春節園遊會1/28如期舉行

聖瑪利諾市春節園遊會將於1月28日在雷西公園舉辦。(聖瑪利諾市華人協會)

聖瑪利諾 市首屆春節園遊會將於1月28日(周六)在雷西公園（Lacy Park）舉辦，屆時現場將會有豐富的美食和精采表演。聖瑪利諾市華人 協會（San Marino Chinese Club）會長陳秋昌表示，社區需要這樣的慶祝活動來展示人們在危難中的韌性和勇氣，讓華人同胞團結在一起，感受到溫暖的力量，驅散這片本就不該屬於春節的陰霾。

陳秋昌說，農曆新年本是擁抱傳統和開啟希望的新年時間，但今年的農曆年，卻讓整個社區充滿了恐懼和無力感。槍擊事件發生在距離聖市僅幾英里的舞社，這是許多聖瑪利諾市老居民熟悉的地方。「有很多人關心此次春節園遊會是否會推遲或取消，但經過協商討論，我們認為還是很有必要按時舉辦活動。在不確定的時期，尤其是在暴力行為的陰影下，社區更需要團結起來，通過擁抱多樣性，懂得欣賞彼此的差異。通過一起慶祝農曆新年，我們的社區會變得更加強大。另外，聖瑪利諾警察 局局長John Incontro也表示會在節日期間格外加強安防布局，這給了我們更多的信心。」

陳秋昌補充說，這是該市舉辦的第一個農曆新年的慶祝活動，是在鼓勵多元化、公平和包容的理念下得出的結晶。由社區領袖和城市俱樂部的代表牽頭倡議，並擴大至市政府、扶輪社、學區、家長教師會和華人俱樂部。

聖瑪利諾市春節園遊會將從上午10時開始至下午2時結束，屆時雷西公園內將匯集各類小吃攤位，韓國烤肉、珍珠奶茶、台灣小吃、法式薄餅，風味多樣，滿足民眾的味蕾。此外，觀眾還能在園遊會上觀賞舞龍舞獅、傳統韓國鼓舞、少林功夫等精采紛呈的表演。