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議員饒穎凡本受邀 未赴舞星逃一劫

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
蒙市市議員們、洛杉磯縣政委蘇麗絲(Hilda Solis)以及多個城市的華裔民選官員到場悼念。（記者朱敏梓╱攝影）
蒙市市議員們、洛杉磯縣政委蘇麗絲(Hilda Solis)以及多個城市的華裔民選官員到場悼念。（記者朱敏梓╱攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）21日發生大規模槍殺案，震驚全美，白宮等聯邦政府大樓降半旗表示悼念，蒙特利公園市25日晚特別舉辦燭光守夜活動，哀悼在槍擊案中不幸喪生的人們。

守夜悼念活動從傍晚5點半開始，民眾早早地就到了蒙市市政廳前，活動開始時，前來悼念的民眾站滿了整個市政廳前的廣場，約有幾百人。許多民眾自帶鮮花，為受害者送上哀思，並寫上追思寄語。多位民選官員也到場悼念，包括洛縣縣政委蘇麗絲(Hilda Solis)、加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）、蒙市市議員們、聖蓋博市長丁言愉（Tony Ding）、亞凱迪亞市議員王愛琳（Eileen Wang）等。

蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）宣讀11位受害者的名單，指出他們是父母，是子女，是朋友，是親人，本應該在退休之年安享晚年，卻遭受無妄之災。現場所有的民眾全體為這些受害人默哀。

饒穎凡回憶好友馬名偉，神情悲痛。（記者朱敏梓╱攝影）
饒穎凡回憶好友馬名偉，神情悲痛。（記者朱敏梓╱攝影）
燭光守夜活動現場聚集了幾百民眾。（記者朱敏梓╱攝影）
燭光守夜活動現場聚集了幾百民眾。（記者朱敏梓╱攝影）

蒙市市議員們也紛紛表達對受害者的悼念，同時感謝那些為了社區安全一直在努力付出的相關部門和居民，在第一時間提供許多支持和幫助的社區團體們，和在過去幾天中來自聯邦、州和縣的協助。市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）說，相信蒙市居民都有無比強大的復原力，鼓勵大家堅強去面對未來。

與罹難的「舞星」經理馬名偉是好朋友的市議員饒穎凡（Yvonne Yiu），更是感觸頗深。她說本來當晚也受邀去「舞星」除夕夜晚會，但她選擇去了另一個寺廟慶祝活動，當看到馬名偉出現在遇害名單中，她非常心碎。她和「舞星」經理馬名偉是認識多年的好友，經常一起唱歌跳舞，她還清楚的記得30年前在「舞星」上課時的場景。「舞星」工作室是一個非常專業的舞蹈培訓學校，那裡有非常出色和專業的老師，馬名偉就是其中之一。她回憶，馬老師最喜歡的一首歌就是「Please follow me」，她說最終和馬老師將在天堂相見，那個時候希望還能和馬老師一起唱歌，一起舞蹈。

美國總統拜登（Joe Biden）也特別帶來悼詞：「在發生致命的大規模槍擊事件後，整個國家都在為這些受害人祈禱，在這些受害人中，許多人是移民，他們來到美國追尋夢想，為家人建立更美好的未來，即使他們離開，他們將永遠不會被遺忘。我和整個AAPI社區一樣感到悲痛，希望所有人將對受害者的愛，轉化為力量的源泉，從而堅強地抵制暴力，整個國家也將在黑暗和憤怒中團結起來，不斷前進」。

民眾寫上追思寄語。（記者朱敏梓╱攝影）
民眾寫上追思寄語。（記者朱敏梓╱攝影）
不同族裔的民眾聚集在一起，共同悼念受害者。（記者朱敏梓╱攝影）
不同族裔的民眾聚集在一起，共同悼念受害者。（記者朱敏梓╱攝影）

蒙特利公園市 槍擊 拜登

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