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中華會館福僑會赴國泰老人公寓拜年 送紅包、大抽獎

記者劉子為／洛杉磯報導
國泰老人公寓長者們排隊領取紅包。（記者劉子為／攝影）
國泰老人公寓長者們排隊領取紅包。（記者劉子為／攝影）

洛杉磯華埠國泰老人公寓23日早熱鬧非凡，老人們聚集在樓下的院子裡，欣喜等待著羅省中華會館福僑會的拜年驚喜，福僑會為本次探望精心準備了紅包和各種抽獎禮品。

抽到獎的老人臉上掛滿笑容，左一為福委會會長羅淑珍，右一為副會長伍國勝。（記者劉子...
抽到獎的老人臉上掛滿笑容，左一為福委會會長羅淑珍，右一為副會長伍國勝。（記者劉子為／攝影）

國泰老人公寓住著近300位老人，歷經三年疫情肆虐、與大廈管理方長期鬥爭後，終於能平安喜迎兔年。除舊迎新之際，羅省中華會館福僑會會長羅淑珍，副會長伍國勝及委員，邀請中華會館四大首長及屬下27個公所正副主席理監事，在大年初二前往國泰老人公寓給住戶們拜年，為他們送去溫暖。

羅省中華會館福委會會長羅淑珍開場致詞，祝福各位老人新年快樂。（記者劉子為／攝影）
羅省中華會館福委會會長羅淑珍開場致詞，祝福各位老人新年快樂。（記者劉子為／攝影）

福僑會所有委員親自出錢出力，為300位老人準備好紅包，並籌備抽獎禮品。禮品由加聯泰平醫療網贊助，有精美絲巾和老人所需的家居小電器。拜年慰問活動由委員林慧懿主持，她還當場獻唱「月亮代表我的心」等歌曲，為老人們助興。福僑會會長羅淑珍進行了開場致詞，熱情地祝福老人們新年快樂，健康幸福。

在歡聲笑語間，老人們排隊領取紅包。到了抽獎環節，老人們看著手中的號碼，期待被幸運青睞，抽到獎的老人們臉上掛滿了笑容。

羅省中華會館福委會精心籌辦拜年活動，給國泰老人公寓住戶送溫暖，圖為到場的幹部合影...
羅省中華會館福委會精心籌辦拜年活動，給國泰老人公寓住戶送溫暖，圖為到場的幹部合影。（記者劉子為／攝影）

福僑會委員徐象天指出，會長羅淑珍為了此次探望默默付出很多努力，從籌集資金到準備禮物都親力親為。羅會長是極具愛心的資深僑民，一直以來熱心服務各路華僑。

羅省中華會館福僑會關注華人權益及福利，與國泰老年公寓也相識已久。上世紀70年代，洛杉磯華裔老人漸多，當時四老人會、老人營養餐會及青年輔導會，羅省中華會館及福僑會，合組籌建了老人大廈。羅省中華會館及福僑會經努力取得政府撥款籌建，取名國泰大廈，於1984年建成。

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