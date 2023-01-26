內陸河濱縣特美谷華協 遊園會慶新春

特美谷華人協會活動表演。（主辦者提供）

南加河濱縣坦密庫拉市（Temecula）在華人 傳統農曆春節期間，舉辦特美谷地區中國新年慶典活動，自1月20日至21日，連續兩天。活動主辦者特美谷華人協會（Golden Circle Society）發起人于忠霞表示，市長與部分民選官員、企業商會代表及社區人士前來一起與華人慶祝農曆新年，感謝華人團體將中華文化元素帶到這個城市。參加活動民眾有數千人。

特美谷華人協會活動發起人于忠霞致詞。（主辦者提供）

特美谷華人協會主席于忠霞說，特美谷華人協會是在加州 註冊的非營利機構，聚集了當地華人企業家和各領域傑出人才。自2016年開始就舉辦中國春晚活動，豐富了華人社區生活。疫情 大流行開始後，活動暫停兩年，2023年農曆春節恢復正常。採取室外遊園會的形式，目的是弘揚華人民俗風情和傳統文化。活動得到許多族裔藝術家和文藝愛好者的支持和參與，特美谷旗袍隊也參加表演。

特美谷華人協會活動主辦方與民選官員、企業家代表。（主辦方提供）

特美谷華人協會會長Annie Xiang也向大家致以新春問候。

特美谷華人協會社區表演團體。（主辦者提供）

此次中國農曆新年節慶活動節目有：開場是舞龍舞獅，接著有傳統漢服表演、旗袍秀、蒙古舞、藏族舞蹈，還有參與者互動的喜慶吉祥兔舞。活動承辦方是Hyper Relations。協辦方是風雷集團、NBL Autoclub、美國內蒙古總商會、女企業家俱樂部、龍湖娛樂。