馬里布地震後 南加還有更大地震？須觀察72小時

地震預警系統。（酈永剛提供）

南加馬里布（Malibu）沿海地區25日清晨發生規模4.2地震 ，隨後發生強烈餘震，數千人驚醒，但目前沒有損壞或受傷的報告。南加大 地震學家酈永剛教授表示，該地震板塊也是多年沒有發生大震，現在要等待72小時觀測餘震情況，才能確定是否還會有更大的震度。

美國地質調查局稱，地震發生在25日凌晨2點，震中位於洛杉磯 以西，馬里布海灘以南16公里處，震源深度為14公里。地震之後在凌晨2點03分發生規模3.5餘震，並在凌晨2點22分和凌晨2點38分發生逐漸減弱的餘震。

酈永剛表示，地震規模4.2的震級不算小，但震深比較深，為14公里，地震波傳到馬里布沿海地區引起的地面震動不到麥加利地震強度3 (Modified Mercalli Intensity，分1至10等不同強度)，通常人們感覺不到地震振動強度MMI 3或更小的摇晃。因為夜深人靜，沿海地區的居民可能會有感受，但沒有造成房屋破壞，因此地震警訊只發給有關部門，ShakeAlert在震後6.7秒發出信息。但沒發到民眾的手機。如果震度規模5.2，就會將地震警信發給民眾了。

25日地震震中位於1994年北嶺地震規模 6.7震央西南約17英里處，那次地震造成72人死亡，損失超過200億元。酈永剛表示，太平洋板塊和北美板塊區域，每25年可能就會發生一次規模6.5以上的強震。馬里布板塊附近的海底斷裂帶放置了很多光纜傳感器，可監測海底的地震波。目前還不確定這個規模4.2是前震還是主震，目前有四個餘震，還不能說明問題。現在的系統在監測72小時內是否會發生比規模4.2更大的強震，同時根據餘震的發展及和歷史數據進行統計比較，發生更大強震的這個可能性還是存在的。

不少聖蓋博谷和內陸地區的居民對這次地震毫無感覺，住在聖蓋博的李小姐早上起來看到新聞才知道地震了。她說，沒有感覺到地震，家裡的東西也沒有移動。不過一名住在阿蘇薩市(Azusa)的居民表示，他凌晨被地震搖醒了。

洛杉磯消防局表示，地震促使消防局進入地震模式，包括對所有主要關注區域進行快速基礎設施調查。在馬里布附近發生規模4.2地震後，LAFD完成了對洛杉磯市470平方英里的戰略調查。沒有損壞或受傷的報告，正常的操作模式已經恢復。