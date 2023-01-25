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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

賠償金法律諮詢 各界支援受害者

記者劉子為╱洛杉磯報導
亞美公益促進中心提供多種亞洲語言的求助熱線，普通話╱廣東話服務可撥打800.520.2356 。（AJSOCAL）
亞美公益促進中心提供多種亞洲語言的求助熱線，普通話╱廣東話服務可撥打800.520.2356 。（AJSOCAL）

蒙特利公園市大型槍擊案發生後，各級政府部門和眾多服務亞裔的公益組織紛紛伸出援手。加州受害者賠償委員會開放補償金供受害者和目擊者申請，亞美公義促進中心也志願提供免費的法律諮詢服務。

加州受害者賠償委員會（The California Victim Compensation Board, CalVCB) 23日發公告表示，蒙市槍擊案中的受害者家屬及案件目擊者，符合申請賠償金的要求。CalVCB應對過許多大規模暴力案件，致力於幫助受害者解決短期和長期的資金問題。

CalVCB同時提供悲傷紓解、情緒支持、協助申請各種補償金、推介醫療和諮詢機構等服務。若想獲取更多訊息，可撥打CalVCB熱線： 1-800-777-9229，受害者及家屬、目擊者也可以在網站上申請賠償金： https://online.victims.ca.gov/.。

亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California，簡稱 AJSOCAL)也致力於幫助槍擊案受害人及家屬，願意提供免費的法律諮詢及訴訟服務。

亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe表示，在本應歡喜過年的時候聽到蒙市大型槍擊案發生，她感到十分痛心。無論兇手的動機是什麼，都不能改變這起慘劇對亞裔造成的衝擊和創傷。疫情期間亞裔已遭受太多歧視和傷害，這起案件無疑讓形勢雪上加霜。

Connie Chung Joe指出，亞美公義促進中心將全力支持受害者及家屬，提供多種亞洲語言的法律援助專線，其中普通話和廣東話的熱線號碼為：800.520.2356 。熱線服務時間為周一到周五，早10點至下午3點。Joe還建議，如果需要7天╱24小時全天候的幫助，可以撥打LA vs Hate的熱線211，LA vs Hate提供包括心理、法律等各方面的諮詢和援助。

亞美公義促進中心同時在GoFundMe上發起籌款活動，將把募集到的資金用於援助受害者和家屬。想獻愛心的讀者可以在此捐助：https://www.gofundme.com/f/monterey-park-lunar-new-year-victims-fund。

槍擊 亞裔 加州

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