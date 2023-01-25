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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

政要疾呼 重新規範槍枝控管

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
舞星舞廳外貼有禁止槍枝標語。（記者張庭瑜╱攝影）
舞星舞廳外貼有禁止槍枝標語。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park ）發生槍擊慘案後，讓全美震驚之餘， 槍械安全問題再度被大眾端上台面，不少民眾對屢次發生慘案也感到十分疲憊、悲痛。洛杉磯政要們紛紛呼籲「槍枝控管」須重新規範等看法。 

蒙市市長羅霈霆表示， 首先需要先確認受害者、和他們的家人的需求都能得到照顧，確保慘劇不再發生， 例如槍手如何獲得非法槍枝等， 未來市府也會確保設立相關規範來防範慘案再度發生。

國會眾議員趙美心則表示，這起慘案發生在農曆新年慶典開始的第一天，讓全美、及當地社區都十分震驚。若是槍手稍早一點犯案，槍案的傷亡規模有可能更慘烈。 而據她所知「舞星」一直是當地居民練舞、社交、提高國標舞技的好去處。發生如此憾事，真讓人心碎。 而這起慘案還有一個核心問題就是槍枝氾濫。許多非法之徒總是有辦法繞過背景調查，或找出法律漏洞後取得大量非法槍械，如線上購物、槍枝展、個別賣家等。這些都是未來需要好好著手調查的一部分。

洛縣地檢署資深副檢察長麥金尼（John McKinney）表示， 他的工作範圍包括蒙市，因此在案發過後，他感到心碎的同時，也親自到場安慰民眾。 麥金尼難過的表示，不光是這個社區、整個國家都充斥著暴力，因此看到新聞的第一時間，就與洛杉磯中華總商會(Chinese Chamber of Commerce Los Angeles)主席莊佩源(Chester Chong)一同到場，與民眾站在第一線。

麥金尼提及慘劇發生與槍枝關聯時表示，過去幾十年來國家一直在討論讓民眾對私人擁槍更有責任，而其中大部分的擁槍民眾都十分有責任感，但少部份人卻濫用這份權力。才讓槍案慘劇不斷發生。對此政府須重新設法，並確保槍支擁有權、和使用安全上可以更加受控。為此他也會繼續努力確保未來類似案件不再發生。

麥金尼表示槍枝管理需要更加嚴格，才能避免慘案再度發生。（記者張庭瑜╱攝影）
麥金尼表示槍枝管理需要更加嚴格，才能避免慘案再度發生。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 蒙特利公園市 眾議員

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