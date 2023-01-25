政要疾呼 重新規範槍枝控管

舞星舞廳外貼有禁止槍枝標語。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 縣蒙特利公園市 （Monterey Park ）發生槍擊慘案後，讓全美震驚之餘， 槍械安全問題再度被大眾端上台面，不少民眾對屢次發生慘案也感到十分疲憊、悲痛。洛杉磯政要們紛紛呼籲「槍枝控管」須重新規範等看法。

蒙市市長羅霈霆表示， 首先需要先確認受害者、和他們的家人的需求都能得到照顧，確保慘劇不再發生， 例如槍手如何獲得非法槍枝等， 未來市府也會確保設立相關規範來防範慘案再度發生。

國會眾議員 趙美心則表示，這起慘案發生在農曆新年慶典開始的第一天，讓全美、及當地社區都十分震驚。若是槍手稍早一點犯案，槍案的傷亡規模有可能更慘烈。 而據她所知「舞星」一直是當地居民練舞、社交、提高國標舞技的好去處。發生如此憾事，真讓人心碎。 而這起慘案還有一個核心問題就是槍枝氾濫。許多非法之徒總是有辦法繞過背景調查，或找出法律漏洞後取得大量非法槍械，如線上購物、槍枝展、個別賣家等。這些都是未來需要好好著手調查的一部分。

洛縣地檢署資深副檢察長麥金尼（John McKinney）表示， 他的工作範圍包括蒙市，因此在案發過後，他感到心碎的同時，也親自到場安慰民眾。 麥金尼難過的表示，不光是這個社區、整個國家都充斥著暴力，因此看到新聞的第一時間，就與洛杉磯中華總商會(Chinese Chamber of Commerce Los Angeles)主席莊佩源(Chester Chong)一同到場，與民眾站在第一線。