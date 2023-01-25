疫後＋槍案 長者情緒宜關注輔導

圖為民眾在蒙市市府前悼念死難者。（檔案圖）

美國華人 居民比例最多的蒙特利公園市發生屠戮事件，導致11人死亡多人受傷，受害者多數是華人，慘劇震驚海內外華人社會。南加 當地部分華裔人士表示，事件無關種族仇恨，槍手陳友艮（譯名）年逾七旬歲敢於動殺機，表明疫情後期年長者情緒控制心理健康值得關注。

美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉說，槍手案發前，早期曾長期光顧事發舞社。孫偉認為，北加州半月灣農場槍擊 案，與南加蒙市屠殺案都是有連帶關係。北加年長槍手應是在南加槍擊案刺激下，衝動下作案。所以提醒華人在2023年上半年要多加小心，注意自身安全。華人槍擊案也會進一步影響其他族裔居民對華人社區看法。槍擊案除了個人因素，外界環境也有一定原因。經過疫情，經濟不景氣，急劇通脹，物價令人承受。尤其是年長者收入縮水，情感上再受到壓抑，在抑鬱情緒得不到良好疏導情況下，成為蒙市屠殺案的導火索。所以提醒社區組織，對華人年長者應該注意多加情緒控制，心理輔導。

西柯汶那市前市長吳桐淮表示，蒙市屠殺事件發生後，收到不少其他族裔民眾的問候，表達對受害者同情。他說，蒙市意外不幸事情發生是無法預知，預防也很困難。關鍵是要客觀對待，勿要讓其負面效應進一步擴大。更不要扯上族裔仇恨。要著重在精神健康方面著手宣導，儘快將生活恢復正常。

美國華人聯合總會前會長李社潮說，華人在美國一向講求保持低調、修身養性。大家對社會責任都有著共同認知。所以在傳統亞裔春節節慶期間，連續發生屠殺式槍擊案，令人難以置信。作為亞裔中的模範族裔，華人應該對美國社會有積極貢獻，樹立正面形象，而不是加以破壞。

東洛杉磯學院劉榮文教授說，大家都不願意看到類似蒙市慘劇發生。但這類事件防不勝防，屬於意外事件。美國的槍擊案頻頻發生，在教會、學校、影劇院、餐館、舞廳、農場等等，幾乎槍擊案可能發生在社會各個地方。現在所謂呼籲控槍，已經說過多少次，但仍持續有槍擊案發，而且愈加慘烈。除了做好個人情緒控制，排解負面情緒，大家還是要珍惜當下，珍惜你愛的人，過好每一天。