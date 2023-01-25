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徐佳佳 入圍雷傑納隆科學獎40人決賽榜

記者丁曙／洛杉磯報導
聖地牙哥華裔女生徐佳佳入圍2023雷傑納隆科學獎40人決賽榜。（受訪者提供）
聖地牙哥華裔女生徐佳佳入圍2023雷傑納隆科學獎40人決賽榜。（受訪者提供）

雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search）2023年40人決賽名單24日公布，入圍者代表14個州的34 所學校。南加州地區華裔女生徐佳佳（Ellen Xu）上榜，獲得競爭總獎金額超過180萬元、個人最高獎金25萬元的決賽資格。入圍標準是學生的科學研究的獨特性和創造性，以及在課堂內外的成就和領導力，最終從300名學者和 1949名參賽者中脫穎而出。

雷傑納隆科學獎是美國歷史最悠久、最負盛名的高中生科學和數學競賽。徐佳佳是聖地牙哥（San Diego）地區的德爾諾特高中（Del Norte High School）學生，科研項目「用於川崎病診斷的深度卷積神經網絡」，探索兒童心臟病的病因。徐佳佳已經被史丹福大學（Stanford university）提前錄取，今年秋季入學深造，繼續追求對電腦科學、數學和跨學科領域的興趣。

40位決賽入圍者將參加 2023 年 3 月為期一周的比賽，在此期間，他們將經歷嚴格的評審過程，超越他們自己的研究，涵蓋其他科學學科，並爭奪超過180萬美元的獎項。 他們還將有機會在3月12 日在虛擬「公眾日」（Public Day）活動中，與著名科學家互動並分享他們的研究成果。前10名獲獎者將在3月14日頒獎典禮上公布。40位入圍者每人至少獲頒2萬5000元獎學金，前10名的獎金從4萬元到25萬元不等。

入圍 2023 加州

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