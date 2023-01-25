洛市砸5000萬 解流浪漢危機

在貝斯宣布流浪漢危機後，市議會批准5000萬，並力表支持。（unsplash截圖）

洛杉磯市議會日前投票 ，以13比0通過投入5000萬元為流浪危機應急基金，以解決室內流浪漢危機。會後，市議員們紛紛表示，十分支持該計畫，也會在未來繼續與市長一同努力。

市議會上月批准洛市市長貝斯（Karen Bass）流浪危機計畫，該計畫預計總時長六個月，將於每月定時評估每項進展指標，如營地、住房安置數量，以及城市部門靈活性等。市議會為了表示支持，周三表決通過該動議，並提供資金供市長使用。

議員布盧門菲爾德（Bob Blumenfield ）表示，洛市正處於流浪漢危機中，市議員們都一致希望市長成功，他們也會盡所能來幫助市長。而這筆資金雖然看上去數目龐大，但對緊急工作實際所需和將來需要的錢，只是九牛一毛。

市府行政官薩博 (Matt Szabo)也表示，這筆資金將有助於支付酒店費用、增加員工人數等。而這項計畫的重要性，也讓資金的靈活使用變得格外重要，因此市議會也開通一項專門計畫，讓市長未來使用時，可不需經手標準撥款程序快速使用。

據悉，流浪危機資金分別源於市府先前預備的流浪漢服務基金賬戶，共2650萬元；應對新冠疫情 儲備金，共2350 萬元。合計5000萬元整。而在市議會上月表決通過結束洛市「新冠疫情緊急狀態 」後，由市議會主席克雷科里安 (Paul Krekorian) 提出動議，將該筆資金挪用至其他合適的緊急狀況。

流浪危機方案負責人馬爾克斯 (Mercedes Marquez) 則表示，該筆專項資金將用於幫助洛市引進更多服務提供商，以便設立更多服務據點以擴大有效解決範圍。馬爾克斯強調。發布緊急聲明的目的旨在將解決方案制度化，而不是啟動試點項目，若繼續進行試點，洛市將永遠無法取得成果。