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血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

警方警告 冬季攀Mt. Baldy危險

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
執法人員向登山者貼出的提醒標誌。（警方提供）
執法人員向登山者貼出的提醒標誌。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣警方向登山愛好者發出警告：登山愛好者喜歡攀登的Mt. Baldy及周邊山峰，冬季時登山條件變得非常危險，提醒登山者多多考量再行動。在過去四周，警方已實施14次救援行動，這些被救援的徒步登山者經歷迷路、被困與中途意外受傷。在過去四周內，並有兩名登山者不幸墜亡。

警方表示，目前Mt. Baldy的狀況非常不利攀登，且很危險。因強風、山上積雪結成冰面，讓徒步穿過顯得極其危險。警方在救援搜索時經常因惡劣天氣而受阻。最近南加風暴給山地帶來冰雪，不僅對普通登山者不利，即使認為自己有豐富經驗的登山者也會遇到意外情況，措手不及，陷入困境。

聖伯納汀諾縣警方對登山者提供如下建議，可以讓登山過程更加安全，避免意外發生：

留意所有警告標誌；查看所攀登山區當前和未來的天氣狀況；確保擁有合適的個人裝備、需經過登山培訓，為高山條件做好準備，比如登山使用冰爪、冰斧和保暖衣服等；與登山夥伴行動，勿要單獨登山；備有能夠追蹤到的電子設備，如GPS設備，以及SPOT設備或者INREACH設備；確保手機充足電，備有額外充滿電的備用電源；臨要去登山行前須告訴親友，自己要去哪裡，什麼時間出發，何時返回。

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