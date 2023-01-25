南加州華人總商會 亞凱迪亞市春晚慶新年

南加州華人總商會主辦的四海同春 ·五州同慶美國華人春節聯歡晚會日前在亞市舉行。（王愛琳提供）

南加州華人 總商會主辦的四海同春·五州同慶美國華人春節聯歡晚會，日前在亞凱迪亞（Arcadia）舉行，來自於南加 社區350多名嘉賓一起慶祝中國新年。

舉辦春晚是南加華人總商會每年最大活動，總商會執行會長Michelle吳表示，五年來商會始終堅持促進主流和亞裔的經濟合作互助，得到加州政府官員的認可和新僑老僑越柬寮社團的支持。

美國國會議員趙美心到場祝賀，她表示，華人總商會堅持為社會發聲，積極服務社區，在疫情中多次為社會各界捐助防疫物資，並長期以文化交流、經貿合作。

亞凱迪亞市副市長April Verlato代表市政府發言，她歡迎大家來到亞市這個美麗的城市，很開心認識這麼多的新朋友，感謝大家的支持。

有亞市居民表示，他們的入場券是市議員王愛琳捐出兩個月的市府薪水幫付的，感受到她的溫暖和愛心。

晚會總導演孫耀寧表示，此次春晚用電影和現場表演的數碼手法詮釋，分五個篇章：一，序幕慶典。二，春節序曲。三，話說春節。四，過年風俗。五，歡度春節。時長三小時，晚會採用全球直播的形式，讓所有的觀眾第一次認識到「年」的來歷和傳說。