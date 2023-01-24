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克萊蒙山麓鄉小學 首辦中國新年慶會喜氣洋洋

記者楊青／克萊蒙報導
中國新年舞獅舞龍表演引起孩子們極大興趣，大家爭相參與。（家長提供）
中國新年舞獅舞龍表演引起孩子們極大興趣，大家爭相參與。（家長提供）

創辦將近70年的克萊蒙「山麓鄉小學」(Foothill Country Day School，k-8），新年前夕由50多個華人家庭組織，首次舉辦了一場中國農曆新年慶會，師生們穿紅戴綠，唱年歌，吃年飯，發紅包，舞獅舞龍，各種中國新年民俗介紹和表演，整個校園喜氣洋洋，年味十足。

舞獅舞龍給學校帶來濃濃的中國年味，學生們充滿好奇。（家長提供）
舞獅舞龍給學校帶來濃濃的中國年味，學生們充滿好奇。（家長提供）
舞獅舞龍給學校帶來濃濃的中國年味，學生們充滿好奇。（家長提供）
舞獅舞龍給學校帶來濃濃的中國年味，學生們充滿好奇。（家長提供）

1954年創辦的山Foothill Country Day School是南加州知名私立學校之一，400多名學生中亞裔和華人學生佔30%左右，其中華人學生主要來自克萊蒙、格蘭杜拉、奇諾岡、厄普蘭、核桃、鑽石吧等城市。不久前，兩位華人媽媽Ashley馮和Maggie李提議和學校合辦中國新年慶祝活動，得到華人家長們熱烈響應，學校華人校董Angela陳和學校溝通後，家長Ivy過負責策劃和組織。52個華人家庭出錢出力出時間，將當天的活動辦得有聲有色，豐富多彩。

孩子們特別穿上中國新年民族服裝，喜氣洋洋。（家長提供）
孩子們特別穿上中國新年民族服裝，喜氣洋洋。（家長提供）

學校當天特別將例行晨會換成了慶祝中國新年主題。高年級的晨會由六位華人學生上台，為大家介紹中國新年的傳統和特色，華人家長們按過年傳統給學生分發紅包和零食。低年級則播放了華人孩子們參與和表演的中國新年視頻，其他族裔的孩子們看到華人小同學在視頻中載歌載舞朗誦詩詞，好奇而羡慕得瞪大眼睛。家長們還在慶會現場設立了書法和剪紙，讓孩子們感受濃濃的中國文化氣息。

華人孩子們登台向大家介紹中國農曆新年。（家長提供）
華人孩子們登台向大家介紹中國農曆新年。（家長提供）
校長Mike Silva在晨會上向學生們和家長們祝賀中國農曆新年。（家長提供）
校長Mike Silva在晨會上向學生們和家長們祝賀中國農曆新年。（家長提供）

午間休息時登場的舞獅舞龍，更是吸引全校師生前往觀看，很多孩子忍不住加入表演團隊，現學現演，有模有樣，現場歡聲笑語，好不熱鬧。校長Mike Silva表示，華人家長們發起的中國新年活動，不僅給學校帶來熱鬧喜慶的一天，更讓孩子們體會了一場中國過年的盛宴，他特別感謝華人家長的付出。

細心的家長們當天還為學校的全體教職工準備豐盛的中式自助午餐，年糕水餃，應有盡有。義工媽媽Ivy過表示，她的兩個孩子都在該校上學，師生不很多，但大家相處得就像一個大家庭，孩子們學習輕鬆愉快。

華人家庭為教師員工們準備了豐盛的中式自助餐。（家長提供）
華人家庭為教師員工們準備了豐盛的中式自助餐。（家長提供）
舞獅舞龍給學校帶來濃濃的中國年味，學生們充滿好奇。（家長提供）
舞獅舞龍給學校帶來濃濃的中國年味，學生們充滿好奇。（家長提供）

華人 加州 鑽石吧

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