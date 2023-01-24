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秦振國 2024再戰國會眾議員

記者楊青／核桃市報導
核桃市議員秦振國（Eric J. Ching）宣布競選國會38區眾議員，再戰2024。（檔案照）
核桃市議員秦振國（Eric J. Ching）宣布競選國會38區眾議員，再戰2024。（檔案照）

核桃市議員秦振國（Eric J. Ching）農曆新年前夕表示，已在聯邦選舉委員會正式登記參選國會38區眾議員，再戰2024。

秦振國表示，經過兩個多月的休整，目前已開始為2024年的選戰做準備，將在基本維持原班助選人馬的基礎上，增添新血，希望2024年有更好的表現。

秦振國2022年挑戰民主黨西裔現任桑切斯（Linda T. Sanchez），首度競選38區聯邦眾議員。這也是他首次從地方公職轉戰聯邦跑道。在當年6月初選中，秦振國以第二高票擊敗多名對手，與桑切斯同臺決戰11月大選。但在11月的大選中，秦振國不敵桑切斯，以16.2%之差落選。2022年的大選中秦振國得票7萬3051張，支持率41.9%；桑切斯得票10萬1260張，支持率58.1%。

秦振國和他的團隊表示，未來兩年會加倍努力，期望2024年交出不一樣的競選成績單。

國會38選區基本上為2021年選區重劃之後的一個新選區，包括核桃市、鑽石吧、南艾爾蒙地、部分蒙特利公園市、部分蒙迪貝婁、部分惠提爾、諾瓦克、la Mirada、La Habra、La Habra Heights、Buena Park、Santa Fe Springs、Pico Rivera等13個城市和地區。傳統認為，鑽石吧、核桃、惠提爾、La Habra Heights、Buena Park選民紅大於藍；諾瓦克、la Mirada、La Habra、Santa Fe Springs、Pico Rivera則是藍大於紅。南艾爾蒙地、蒙迪貝婁則屬於雙方可爭取地區。

核桃 鑽石吧 眾議員

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