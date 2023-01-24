蒙市般若修德善堂、赤松黃大仙祖宮 重新開放上香

華裔民選官員及僑團首長參加般若修德善堂新春團拜。（主辦單位提供）

爆竹一聲除舊歲，海外華人在21日大除夕夜「送虎迎兔」，期望癸卯兔年來臨時「兔氣揚眉」，風調雨順，國泰民安。蒙市「般若修德善堂」及「赤松黃大仙祖宮」經歷了兩年疫情影響，今年除夕重新開放上「頭炷香」，善信們倍感高興，祈求闔家平安，身體健康，疫情早日消散。

今年農曆除夕及大年初一適逢周末，除夕晚上前往廟宇的善信以年輕人佔較大比例，大年初一則是全家老少出動，穿上傳統服飾，喜氣洋洋去拜神。

蒙市「般若修德善堂」及「黃大仙祖宮」除夕晚上10時過後，善信陸陸續續出現，佛堂外排起人龍，蒙市警局派出警車及兩位警官在馬路中央維持秩序，保持交通暢順，保障民眾安全。蒙市議員饒影凡與丈夫楊懷週、前市長陳贊新伉儷、杜瓦迪市議員康博深、中華會館顧問梁永泰、僑務委員廖美華、越華會副會長杜如梅、會計師莊國樺等嘉賓參加了醒獅賀歲團拜，恭祝大家兔年行大運，如意吉祥。

22日大年初一上午，洛杉磯 番禺同鄉會理事長沈鈞海伉儷、僑務委員李健民伉儷、世界廣東同鄉總會南加州 分會會長張麗卿等參加新春團拜，保安堂元老劉國賜穿上財神服飾向善信派發「財神」及「貴人」，大受善信歡迎及爭相合照留念。

蒙市「赤松黃大仙祖宮」護法王震表示，聖蓋博谷亞裔 人口不斷增加，善信來自洛杉磯縣、甚至橙縣不同的城市。他表示，經過連場風雨滋潤大地，相信兔年加州整體發展前景明朗，民生有所改善。

根據美國人口調查與統計局數據顯示，洛杉磯縣目前亞裔人口超過149萬人，佔全縣人口14.6%，其中以聖蓋博谷地區居住的亞裔人口數目最多，超過美國42個州的亞裔，近50萬戶亞裔家庭中間年收入達72,689美元，高於全縣家庭中間年收入的59,135美元，其中華裔是最大的族裔。