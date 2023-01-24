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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

員警駐守 倖存者資源中心戒備嚴

記者張庭瑜╱蒙特利公園市報導
建築門前以多座路障擋住車輛，看到陌生人，員警都會上去一一詢問。（記者張庭瑜/攝影）
建築門前以多座路障擋住車輛，看到陌生人，員警都會上去一一詢問。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park ）發生槍擊案後，讓向來純樸的蒙市居民相當震驚， 受害者家屬及倖存者們在難過之餘也十分痛心，更有出現創傷後壓力症的可能性。 蒙市政府及警方隨後在蒙市蘭利老人中心（Langley Senior Service Center)成立倖存者資源中心，並呼籲任何有需要的民眾都前往尋求諮商服務。

槍手21日晚的掃射造成11人死亡、九人受傷，讓許多案件相關者、家屬、傷者都十分恐慌，而在蒙市政府、及警方的協助下，於蘭利老人中心成立倖存者資源中心，提供專業諮商、協助服務，紅十字會等公益團體也到場主動提供服務。

目前蘭利老人中心已拉起封鎖線，將出入口擋住，並以中英文表語寫到，中心原有提供給老年人的服務本周暫停。而建築門外更配有至少五位員警及服務人員，輪流值班，並對所有訪問者一一詢問，確保閒雜人等不得入內，干擾受害者情緒。

而包括外媒、本報記者等上前詢問家屬相關情況時，都被員警一一婉拒，並請媒體給家屬時間消化及適當隱私。

一些不清楚案件相關詳情的華人耆老前來蘭利時，發現標語後默默離去，並表示沒有關注新聞，不清楚老人中心已變成資源中心，也不知何時再度開放。 

資源中心門口前多名員警戒備，守衛森嚴。（記者張庭瑜/攝影）
資源中心門口前多名員警戒備，守衛森嚴。（記者張庭瑜/攝影）
建築外側都有警方封鎖線，讓外人不得輕易靠近。（記者張庭瑜/攝影）
建築外側都有警方封鎖線，讓外人不得輕易靠近。（記者張庭瑜/攝影）
停車位前以中英文牌示告知中心暫時不開放。（記者張庭瑜/攝影）
停車位前以中英文牌示告知中心暫時不開放。（記者張庭瑜/攝影）
蘭利老人中心在警方及官方協助下，改成臨時倖存者資源中心。（記者張庭瑜/攝影）
蘭利老人中心在警方及官方協助下，改成臨時倖存者資源中心。（記者張庭瑜/攝影）

老人中心 蒙特利公園市 洛杉磯

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