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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

社區為受害人募款 民眾捐款踴躍

記者王若然／洛杉磯報導
社區團體在Gofundme上募款。（Gofundme截圖）
社區團體在Gofundme上募款。（Gofundme截圖）

華埠服務中心（Chinatown Service Center，CSC）聯合洛杉磯亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California，AJSOCAL)，以及多家亞太組織，在Gofundme眾籌網站發起募款，以幫助蒙特利公園市農曆新年重大槍擊案的受害者及家屬。不到一天募款已近10萬元，並且金額還在快速上漲。

捐款網址為：https://www.gofundme.com/f/monterey-park-lunar-new-year-victims-fund?member=24600671

根據華埠服務中心公告，捐款將為在槍擊案中的受害者和家屬提供支持，具體將作為他們的生活扶助和醫療補助。該募捐發起的17個小時內，募款金額已超過9萬6000元，該數字還在快速上升中。

華埠服務中心表示，春節除夕夜，「正當亞裔社區在迎接新年時，蒙特利公園市發生大型槍擊案，」導致11人死亡，九人受傷。華埠服務中心對此深感震驚和遺憾，與洛杉磯亞美公義促進中心，及多家亞太裔組織共同發起募款，「一起為社區盡一份心力。」

21日（除夕）晚，蒙特利公園市「舞星」（Star Dance）舞蹈俱樂部發生重大槍擊案，72歲的陳友艮(Huu Can Tran，音譯）開槍掃射，導致11人死亡，九人受傷。其中一名死者送醫後搶救無效，23日死亡。該起案件受害人多為華人。

蒙特利公園市 華埠 槍擊

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