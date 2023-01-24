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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

蒙市大屠殺後 州長紐森訪南加籲華人振作

記者丁曙／蒙特利公園市報導
加州州長紐森視察蒙特利公園市安撫華裔居民。（記者丁曙／攝影）
加州州長紐森視察蒙特利公園市安撫華裔居民。（記者丁曙／攝影）

加州蒙特利公園市（Monterey Park）是美國唯一華裔居民過半的城市。1月23日加州州長紐森（Gavin Newsom）視察蒙市槍擊案後情況，邀請世界日報採訪，向華人社區信心喊話，政府永遠是亞裔和華人的堅強後盾，希望受到影響的華人居民盡快從這場悲情中恢復過來、振作起來。

視頻來源：記者丁曙

2023年1月21日晚10點22分，蒙特利公園市員警據報趕赴該市西嘉偉大道 100 號街區的「舞星」舞蹈社槍擊現場 ，警消人員進入了該舞社發現了許多槍擊受害者，現場對傷者進行救治，並且宣布十人當場死亡。這便是震驚全美的蒙特利公園市濫殺案。

加州州長紐森23日視察蒙特利公園市接受世界日報專訪。（記者丁曙／攝影）
加州州長紐森23日視察蒙特利公園市接受世界日報專訪。（記者丁曙／攝影）

加州州長紐森22日和23日趕抵蒙市勘災，並且透過世界日報向華人社區傳遞信息，承諾政府悉心救治傷者，盡力撫卹亡者家庭，決不允許此類悲劇在華人社區重演。

紐森說，他自小對華人社區有深厚的感情。他在加州出生、在舊金山（San Francisco）成長，在唐人街（Chinatown）散步，特別感到自豪。在他的童年回憶中，父親講解了關於早期中華文化對美國發展的貢獻。他也希望人們知道，在他當選舊金山市長的第二天早晨，他就走在唐人街格蘭大道(Grand Ave.)上。他能有今天的政治成就，離不開亞裔社區支持。

紐森說，他此次來到華人社區是想表達對亞裔的支持，不是因為出現了這起悲劇事件才這樣做，事實上他一直都在那裡，一直關心亞裔重要的事項，希望他們經歷此次劫難之後，再次感到安全，再次慶祝自己的節日，再次感受到愛。他想讓社區在經歷此次刼難之後，再次走上街頭，感到安全和平安，他希望人們知道，自己是帶著這樣的想法再次回來。

華人 蒙特利公園市 加州

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