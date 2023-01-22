Yaamava Resort Casino 派美女拜年

Yaamava'的代表Wendy朱（左）接受世界日報社長于趾琴的頒獎和感謝。（記者楊青╱攝影）

二度贊助世界日報 年節展的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel賭場大年除夕特別派出美女代表，向華人社區拜年，恭喜發財。今年他們雖沒有在活動現場安排攤位，但在嘉惠爾街和阿罕布拉街懸掛兩個大型橫條表達支持，共襄盛舉。

作為本次年節展的鉑金贊助商，Yaamava'的代表Wendy朱代表賭場接受世界日報和洛杉磯 縣政委員蘇麗絲 的頒獎和感謝。她表示，Yaamava’堪稱南加首屈一指的賭場度假村，擁有全新的豪華酒店大樓、全方位服務水療中心，20多家酒吧和餐館，集博彩、娛樂和美食於一身，而最近落成啟用的Yaamava’劇院，更是巫啟賢感恩演唱會的舉辦地點，也是美國葛萊美獲獎歌手Pink和喜劇演員Kevin Hart 巡演開唱的場館。

距離洛杉磯市中心僅65英里，從10號公路驅車向東便能輕鬆到達Yaamava'。Yaamava’是美國西岸老虎機數量最多的賭場，7000多部老虎機中，最高可下注5000元；五間高額投注廳，可享受每注最高可達2萬5000元刺激賭桌遊戲。加入免費的Club Serrano玩家俱樂部，還可獲得獎勵積分，換取各種獎賞和優惠，如音樂會門票、免費享用該賭場著名的龍蝦海鮮自助餐等等。

更詳細信息請訪問www.yaamava.com，並可通過Twitter、Instagram、TikTok 和Facebook關注。