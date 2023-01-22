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迪士尼迎春遊行 花木蘭、木須龍和米奇、米妮同樂

記者張宏／洛杉磯報導
迪士尼新春月，身穿春節服飾的米奇米妮和民眾合影。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春月，身穿春節服飾的米奇米妮和民眾合影。（記者張宏/攝影）

迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort）於 1月20日至2月15日在加州冒險樂園以農曆新年回歸(Return of Lunar New Year)慶祝兔年的到來。這是一個限時的多元文化慶典，匯集中國、越南和南韓等亞洲國家的春節傳統。

迪士尼新春慶區域裝飾的充滿節日氛圍。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春慶區域裝飾的充滿節日氛圍。（記者張宏/攝影）

（影音來源：記者張宏）

加州迪士尼冒險樂園1月20日熱鬧非凡，四處洋溢著春節氣息，中國、越南和南韓的亞洲風味的食品和飲料、精美的裝飾、節慶商品和令人興奮的娛樂活動，包括花木蘭的農曆新年遊行(Mulan’s Lunar New Year Procession)、Hurry Home World Color賀歲水幕表演回歸，現場娛樂表演和身穿節日盛裝的迪士尼人物米奇、米妮和木蘭、木須龍悉數登場。

迪士尼新春慶祝活動20日開始持續到2月5日。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春慶祝活動20日開始持續到2月5日。（記者張宏/攝影）
迪士尼推出的兔年周邊。（記者張宏/攝影）
迪士尼推出的兔年周邊。（記者張宏/攝影）

花木蘭的農曆新年遊行是每年新春的亮點，花木蘭(Mulan)和木須(Mushu)伴隨著演奏喜慶樂曲的中國傳統鼓手和身穿色彩華麗的舞者。為慶祝兔年，迪斯尼的人物加入了遊行。遊行結束後身穿節日盛裝的花木蘭和木須、米奇米妮、幸運兔奧斯華和其甜心貓咪Ortensia等大家合影。

木蘭花車遊行。（記者張宏/攝影）
木蘭花車遊行。（記者張宏/攝影）
夜晚的舞龍特別美麗。（記者張宏/攝影）
夜晚的舞龍特別美麗。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春慶祝活動開始。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春慶祝活動開始。（記者張宏/攝影）

賓客在現場享受可口的美食、美麗的裝飾、節慶商品和現場音樂表演。設置四個區域的農曆新年市場(Lunar New Year Marketplaces)，提供一系列誘人的亞洲風味菜餚，今年不僅保留了經典的擔擔麵，還新增了辣味炸雞、不同口味的青島啤酒、柑橘慕斯蛋糕、抹茶薰衣草咖啡和黑蒜汁鮮蝦餛飩、椰子杏仁年糕，義大利辣香腸、披薩包等各種美食。民眾可購買美酒佳餚通票（Sip and Savor pass），該通票提供六張優惠券，可在指定的農曆新年市場售賣亭和用餐地點兌換領取精選食品和非酒精飲料。現場還會出售米奇形狀的熱狗、馬卡龍等具有節日氛圍的食物。

迪士尼新春推出橘子口味的慕斯蛋糕。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春推出橘子口味的慕斯蛋糕。（記者張宏/攝影）
迪士尼辣味炸雞。（記者張宏/攝影）
迪士尼辣味炸雞。（記者張宏/攝影）
迪士尼帶福字的甜品。（記者張宏/攝影）
迪士尼帶福字的甜品。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春慶祝活動推出新款美食，圖為桑椹奶茶。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春慶祝活動推出新款美食，圖為桑椹奶茶。（記者張宏/攝影）

市集還有亞洲傳統節目表演，包括中國、南韓和越南的民間舞者表演和傳統樂器演出。 現場安排許願燈籠，可漫步在裝飾燈籠下，寫上兔年的希望和祝福，來自各個國家的文字寫滿了各種願望。有華人用中文寫著「希望中國的家人健康」體現華人對家人健康的祝福。民眾可和民間藝人一起免費試做手工藝品，如塗色扇子工藝和中國書法。

迪士尼新春慶祝活動，圖為許願樹區域。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春慶祝活動，圖為許願樹區域。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春書法區域。（記者張宏/攝影）
迪士尼新春書法區域。（記者張宏/攝影）

遊行 花木蘭 越南

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