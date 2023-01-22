谷歌裁員有預警 先停綠卡申請

谷歌19日宣布暫停新的綠卡申請。（路透）

眾多科技巨擘近幾個月掀起裁員 潮，就連引擎巨人谷歌 （Google）20日也宣布裁員1.2萬人。就在前一天，谷歌員工收到了公司移民團隊的郵件通知，稱暫停資助新的綠卡 申請。

一位不具名的谷歌員工證實了公司暫停綠卡申請的消息。谷歌群發的郵件中寫道，「我們艱難地決定暫停新的PERM申請。該決定不會影響公司其他簽證或項目的進行。」郵件中提及的「PERM」是啟動綠卡申請的關鍵第一步，在這一步中，僱主要證明公司此職位無法僱傭到其他美國公民的情況下，需要僱傭此外國人（即綠卡申請人），證明為員工申請綠卡的合理性。

對於谷歌的這項決定，郵件解釋了其中的原因：隨著大量科技公司宣布縮減員工數量（暫停招聘或解僱），勞力市場人才變多，因此，谷歌和其他科技公司在為員工辦理PERM過程中，被勞工部審查（audit）的次數大幅增加。

谷歌稱，最重要的是，公司要遵守勞工部對綠卡申請的規定，讓每個綠卡申請案子都是正當的。因此，公司決定暫停對員工新的綠卡申請案，即不再進行新的PERM申請。

對此，移民律師許俊良解釋說，綠卡申請分為三階段，第一階段是PERM，第二階段是I-140申請，第三階段是I-485申請。在第一階段PERM中，公司需要在媒體等機構打崗位招聘廣告一個月以上。公司還要證明廣告停了之後一個月內，無法招聘到該崗位的其他人，這樣才得以證明招聘該員工以及為其辦綠卡的合理性。

此外，在PERM辦理期間，勞工部還會詢問公司在半年內是否有解聘過該職位的其他員工，如果有，PERM申請則無法通過。許俊良稱，以谷歌為例，裁員潮的新聞鋪天蓋地，谷歌也難掩裁員的事實。換句話說，裁員潮下，在法律上也無法為員工辦新的PERM。

不過許俊良表示，對於已經通過第一階段PERM申請的員工，進入綠卡辦理第二、第三階段的申請人不受影響。

許俊良還稱，谷歌這次大範圍停辦新PERM申請，讓他感受到了這波裁員的重大影響。之前聽說科技公司裁員都集中在HR等文職崗位，如今停辦PERM，可見被裁人員不乏程序員。