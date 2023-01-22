科技業不留情 南加華人情侶雙雙被裁

科技公司大裁員，眾多華生不幸捲入風波。（Unsplash.com）

自2022年下半年以來，科技業裁員 之聲不絕於耳，眾多華生不幸捲入風波。南加一名女留學生 ，前一天晚上還在為公司加班，第二天早上就接到解僱通知，她表示一切來得太突然，無法接受。而更讓她無法接受的是，幾周後男友也被公司解僱。

陳小姐是一家科技公司的工程師，男友則在另一家科技公司就職，雙方收入不菲，幸運的他們不僅擁有好工作，而且兩人的工作簽證 都被抽中。這對留學生情侶事業、愛情雙豐收，對美國夢的實現充滿無限憧憬。

沒想到壞消息最近接踵而來，陳女士清楚地記得，有一天早上她開始上班，準備登錄公司的辦公系統，卻發現權限已經無法使用，她嘗試登錄公司其他賬號，竟都顯示無效。正當她大惑不解時，一封郵件顯示自己已被解僱，並提到，當天下午就要跟同事們說再見。

陳女士表示解僱通知來得非常突然，因為前一天晚上她還在加班，當時沒有任何跡象顯示即將失去工作。按照以往常理，大公司遣散僱員，通常都會提前60天通知，這樣可以讓員工有充分時間尋找下一份工作，但陳小姐感覺自己是在一夜之間被倉促解僱，「我非常吃驚，無法接受這樣的事實。」

陳小姐事後了解到，公司此次裁員，辭退的都是已工作幾年的老員工，反而保留新員工。她分析認為，可能因為老員工薪水較高，辭退這批人可以暫時緩解公司的工資支付壓力。

突然失去一份高薪收入的工作，不僅給陳小姐帶來經濟壓力，同時留美的合法居住身分也出現問題。按照規定，被解僱的H1B簽證持有者，必須在60天內找到一份與原工作類似的新工作，或換成其他類型簽證，否則就得離開美國。陳小姐說自己那幾天心情十分複雜，但也很快調整好心態，當時想通過與男友結婚的方式保持合法身分。

但沒想到，幾周後，陳小姐的男友也突然接到公司的解僱通知，同樣毫無徵兆。一個月內，這對曾經讓身邊朋友羨慕的情侶接連失業，他們陷入從未有的困境中。

凱旋聯合律師事務所客戶經理吳宇宙表示，最近半年，全美各大科技公司紛紛裁員，他身邊很多人都遇到類似遭遇，「在科技公司工作的朋友一個個被解僱，我知道的就有十幾個人，以前經常聽裁員以為是開玩笑，沒想到現在會離自己這麼近，這一波經濟寒潮真的很厲害。」

對於失業的H1B簽證者來說，繼續維持合法身分至關重要。吳宇宙認為，盡快找到新雇主是最理想，既有工作收入又有身分。他同時指出，被裁員的留學生如果繼續定位高科技大公司，有一定難度，畢竟現在面臨解僱潮，但若調整心態，選擇成長中的企業，雖然收入少一些，也是不錯的選擇方式。

面對裁員潮的寒冬，讀書深造是另外一種考慮，也可以維持合法身分。一些留學生表示會選擇延遲畢業，「因為不想一畢業就面臨失業。」

據悉，此次科技公司裁員潮涉及面非常廣，包括臉書母公司Meta、推特(Twitter)、Snapchat、惠普(HP)、微軟(Microsoft)、亞馬遜（Amazon）等各大公司。