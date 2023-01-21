南加暴雨 洛縣僅公共設施部分災損上億元

南加暴雨導致受損嚴重，洛杉磯縣公共設施修復金額已逾1億元。(美聯社)

南加暴雨 成災，洛杉磯 縣只算公共設施災損的修復金額，就已經至少1億元，而且還在不斷增加中。緊急事務管理局（Department of Emergency Management）副局長Emily Montanez表示，各地還在彙整資料中，未來的災損回報將更為準確，但是目前列計土石移除、防災設施、交通修復的損失就已經超過1億元。

上列金額只包括公共設施部分，私人災損金額可能更高，但將由保險公司承擔。公共建設損失部分，聯邦承諾提供救援經費，加州 58個縣與相關非營利基金會都可申請，最高可達總費用的75%。聯邦的個別計畫也將視需求提供補助。

北加的麥賽德（Merced）、沙加緬度、聖塔克魯茲（Santa Cruz），與蒙特瑞（Monterey）、聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）等縣的災損仍待清結，洛杉磯縣已有初步的數字，但明確災損可能需時數月才能得知。

未來天氣部分，根據國家氣象局（NWS）的預報，24日中部沿岸又將面臨風暴，丘陵山區雨量可能達到0.25吋，其他地區則在0.1吋，災損可望較小。不過中部沿岸周末仍將面臨大浪，最高可達7.8呎，瞬間風速最高可達29哩；洛杉磯沿岸大浪則高四至七吋。