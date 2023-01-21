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中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

台美小姐秀舞姿 展示自製機器人

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
台美小姐當選佳麗，個個秀外慧中，才貎雙全。（台美小姐選拔委員會/提供）
台美小姐當選佳麗，個個秀外慧中，才貎雙全。（台美小姐選拔委員會/提供）

世界日報蒙特利公園市（Monterey Park ）政府等單位合辦的農曆兔年Tu-gether迎春年節展，將在1月21日（周六）和22日（周日）舉行，2022年度台美小姐也將共襄盛會，在亮麗外表下，除了大秀舞技，也將展示自製機器人，堪稱秀外慧中，才貌雙全(Talented and beautiful)。

曾因疫情停擺的台美小姐，在2022年度恢復舉辦，當選佳麗們不但個個多才多藝，更對自己為台灣文化背景與女性身分有堅定的認同。

佳麗們在活動中與民眾互動，傳遞中華文化。（台美小姐選拔委員會/提供）
佳麗們在活動中與民眾互動，傳遞中華文化。（台美小姐選拔委員會/提供）

當選佳麗們也將在年節展為民眾帶來三個節目，第一項將由「第一公主」黃韻蓉表演舞蹈「格格慶喜來」，舞蹈中講述一個古代公主在新年這一天去給她的皇阿瑪皇額娘請安的故事。並在舞蹈尾聲祝福在場民眾新年快樂，大吉大利，萬事如意。

佳麗們在當選後，不時參加公益活動，傳達台灣精神。（台美小姐選拔委員會/提供）
佳麗們在當選後，不時參加公益活動，傳達台灣精神。（台美小姐選拔委員會/提供）

第二項則由榮獲台美小姐后冠的張芳瑜在才藝表演單元展示自製機器人，強調自己在科學領域的熱情，雖然女性相對較少從事科技業或科學研究，但同樣可以勝任，巾幗不讓鬚眉。

台美小姐佳麗們出席台灣會館募款儀式。（台美小姐選拔委員會/提供）
台美小姐佳麗們出席台灣會館募款儀式。（台美小姐選拔委員會/提供）

而最後一項則將全體佳麗們一起為民眾帶來一曲「快樂過新年」，該首曲目為曲風歡快熱鬧的閩南語歌曲，區調中充滿了煙火氣的家常，和對新的一年的期許。台美小姐選拔委員會總召集人楊悅英、委員冉瑞宜也透露，佳麗們為了展現出最好的一面，在閒暇之餘透過zoom 積極排練，屆時除了為觀眾們展示出亮麗的外表，更展現出她們的內涵，秀外慧中，才貎雙全。

疫情 蒙特利公園 世界日報

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