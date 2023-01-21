防野火威脅 聯邦撥款南加 將向西部10州撥9.3億
聯邦政府宣布，將向西部十個州撥款9.3億元減少野火危險，這對南加州的美國林務局官員來說是個好消息。位於加州最南端的克利夫蘭國家森林（Cleveland National Forest）的發言人內森朱迪 (Nathan Judy) 表示，尚未確定這9.3億元中有多少將用於南部地區，其中包括克利夫蘭以及聖伯納汀諾（San Bernardino）、洛杉磯國家森林（Angeles National Forest）和洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）。
美國農業部長Tom Vilsack在一份聲明中表示，通過拜登總統簽署的具有里程碑意義的兩黨基礎設施法和控制通貨膨脹法案，這筆資金將直接保護亞利桑納州、加州、愛達荷州、 內華達州、俄勒岡州、猶他州和華盛頓州。Vilsack說，野火會威脅到這些地區的許多地方，只是時間問題，因此需要更多資金並迅速採取行動。
美國林業局表示，注入用於減少燃料計畫和其他野火預防措施的聯邦資金，將影響美國西部250個高風險火棚中的 137個，也就是近4500萬英畝的土地。
朱迪說，政府資金將增加克利夫蘭國家森林的年度預算，用於燃料減少和處理項目，包括樹木清理、灌木稀疏和清除以及控制燃燒。 他說，林務局每年向南部地區的森林撥款約120萬元，克利夫蘭分配到約40萬元。
克利夫蘭國家森林內部和周圍的社區包括 Trabuco Canyon、Wildomar、Ramona 和 Temescal Valley等。
朱迪說，森林三個護林區內的野火安全一直是森林消防員、周邊社區和森林附近部落土地之間的共同努力方向。
根據統計，加州85%的農村土地現在處於「高」或「非常高」的野火風險中，未來目標是在十年內降低近8萬平方英里公共和私人土地的野火風險。 這項工作預計耗資高達500億元。 去年的氣候和基礎設施法案共投入約50億元用於這項工作。
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