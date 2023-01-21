防野火威脅 聯邦撥款南加 將向西部10州撥9.3億

加州85%的農村土地現在處於「高」或「非常高」的野火風險中（Getty Images）

聯邦政府宣布，將向西部十個州撥款9.3億元減少野火危險，這對南加州 的美國林務局官員來說是個好消息。位於加州最南端的克利夫蘭國家森林（Cleveland National Forest）的發言人內森朱迪 (Nathan Judy) 表示，尚未確定這9.3億元中有多少將用於南部地區，其中包括克利夫蘭以及聖伯納汀諾（San Bernardino）、洛杉磯國家森林（Angeles National Forest）和洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）。

美國農業部長Tom Vilsack在一份聲明中表示，通過拜登 總統簽署的具有里程碑意義的兩黨基礎設施法和控制通貨膨脹法案，這筆資金將直接保護亞利桑納州、加州、愛達荷州 、 內華達州、俄勒岡州、猶他州和華盛頓州。Vilsack說，野火會威脅到這些地區的許多地方，只是時間問題，因此需要更多資金並迅速採取行動。

美國林業局表示，注入用於減少燃料計畫和其他野火預防措施的聯邦資金，將影響美國西部250個高風險火棚中的 137個，也就是近4500萬英畝的土地。

朱迪說，政府資金將增加克利夫蘭國家森林的年度預算，用於燃料減少和處理項目，包括樹木清理、灌木稀疏和清除以及控制燃燒。 他說，林務局每年向南部地區的森林撥款約120萬元，克利夫蘭分配到約40萬元。

克利夫蘭國家森林內部和周圍的社區包括 Trabuco Canyon、Wildomar、Ramona 和 Temescal Valley等。

朱迪說，森林三個護林區內的野火安全一直是森林消防員、周邊社區和森林附近部落土地之間的共同努力方向。

根據統計，加州85%的農村土地現在處於「高」或「非常高」的野火風險中，未來目標是在十年內降低近8萬平方英里公共和私人土地的野火風險。 這項工作預計耗資高達500億元。 去年的氣候和基礎設施法案共投入約50億元用於這項工作。