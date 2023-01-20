物業整修 台式老店向全統廣場說再見 除夕熄燈

全統廣場冠軍食品店將在大年除夕熄燈結束營業，大批老顧客近日前往搶購最後一批年貨。（記者楊青╱攝影）

因所在的洛杉磯縣聖蓋博市的全統廣場將進行物業整修，受到房租壓力影響決定在農曆春節大年除夕結束營業的冠軍食品，連日來卻迎來大批搶購的人潮，幾十年的老顧客們依依不捨，以搶購囤積的方式向商家說再見和感謝。

蒙特利公園市102歲的彭奶奶，18日下午特別請親友開車送她前往全統廣場，希望購買更多的台式白菜滷，「這裡很多東西我一直都很喜歡，特別有台灣手工美食 的味道」，老人家說，她上周和這周都連續來採購了好幾次白菜滷，給遠在芝加哥的孫子們寄去，這次再來，是想給自己和家人過年多囤一些。

遺憾的是，彭奶奶當天差點撲了個空。「我們上周末剛剛新作的1200份兩天內一搶而空，昨天再追加趕製600多分，一天内又沒有了」，冠軍老闆娘薇薇安說，光是滷豬蹄，這一天就賣掉300多隻，老顧客們對冠軍的情誼，非常讓她感動。薇薇安最後只能從自己留存中割愛讓給了老人家。

薇薇安表示，因為被迫在大年除夕關門，結束苦心經營七年多的生意，所以這段時間的食物製作量都無法過度，以免過剩，萬萬沒有想到人潮爆棚，這些天她只能一次又一次臨時去採購食材，然後回來趕製給客人，然後又是一搶而空。

冠軍的各種年糕是不少洛杉磯台灣人過年的最愛，不少華人公司新年期間一訂就是幾百份。薇薇安的年糕，說起來還與熊貓快餐有一段因緣際遇。十多年前，熊貓快餐的一位經理有天拿來一個年糕的樣品，給當時主要做外燴服務的薇薇安，薇薇安拿回家試後，三天後寫好了配方，並到熊貓總公司現試做了200多份，得到一致好評，這就是冠軍後來叫好又叫座的棗子核桃 紅豆年糕。

薇薇安表示，她當年做外燴服務時，工具都是向熊貓快餐借用，一直心存感激，所以幫忙開發年糕的配方，實際上是自己的感恩。而直到現在，棗子核桃紅豆年糕還都是她每次回台灣送給親友們最好的伴手禮，所有的親朋好友都會領到這份特別的禮物。

從棗子核桃紅豆年糕開始，薇薇安後來開發了棗泥紅豆糕、桂花松子核桃糕等等，每年農曆新年過年期間產量都接近五位數。

薇薇安從早年過年時自製牛軋糖最多高達3000多磅，到七年前接手全統廣場的冠軍分店，怎麼都沒想到剛剛新張不到五年，新冠疫情 就橫掃南加州，餐館和餐飲業重創首當其衝。

疫情三年，很多商家愁眉苦臉，但薇薇安卻說這是她開店最開心的三年。除傳統的滷味和糕點和零食，她開始為民眾設計便當，根據個人的預算，當地食材，不同年齡和不同地方的口味，量身打造中式便當，「同樣是台灣來的，南方和北方不一樣，年長和年輕人也不一樣」。她說，做便當，她真是用心用手感覺和採購食材，每周兩次出團將便當盒飯和各種美食送往托倫斯、千橡樹、布瑞亞、喜瑞都、爾灣等地，最多的時候，一次出團的食品出動了六輛大車來裝運。

很多人說謝謝，但薇薇安說，真正要對大家說謝謝的是她，雖然自己做生意，但真的不在乎賺很多錢，民眾在疫情非常時期下單幫襯，就是給商家最大的動力和支持。