小西貢隱藏版年貨街 春節氣氛濃

花卉市場中不少亞裔民眾在攜家帶眷，一起逛市集。（世說新聞小組／攝影）

農曆春節將至，洛杉磯 世界日報「2023兔-Gether」迎春年節展，時隔三年強勢回歸，將於1月21日、22日在蒙特利公園市嘉偉街舉行，而在該年節展舉行前，還可以去哪裡感受節日氣氛？世說新聞團隊發現一個不在南加華人聚居的城市，但年味也相當濃厚的地方，而且還有許多80、90後熟悉的兒時過年玩具。

視頻來源：世說新聞製作小組

從洛杉磯世界日報蒙特利公園市出發，驅車一小時就到有「小西貢」之稱的西敏市，這個獨特的年節集市就位於福祿壽商場（Asian Garden Mall），車子還未抵達目的地就能感受到熱鬧。因為有許多亞裔 面孔的行人穿梭於十字路口，來往於不同的商場之間。來到福祿壽商場後，停車成了大問題。除停車位全滿，還有一串汽車在排隊找車位。就連附近馬路邊都停滿了車。

平日販售童玩、手鏈的商攤都販售春聯、掛飾等新年吉祥物。（世說新聞小組／攝影）

來福祿壽商場逛街的以亞裔居多，很多都是攜家帶口，隨處可見小朋友跑來跑去。更有不少身著越南 傳統服飾的民眾，頭戴斗笠，特色十足。

商場內部有各種小攤位，一眼看上去很像中國大陸的批發市場。越南人十分信仰關帝，在商場裡就擺有大型關帝像，有民眾上香祈福。商場前的空地則正舉辦春節花市，十分熱鬧。駐唱歌手也特別選年味濃厚、喜慶的歌曲與民眾同慶新年。有對夫妻隨音樂翩翩起舞，不亦樂乎。還有攤位販售以越南語、中文、英文撰寫的三語春聯、吉祥語和紅包。

福祿壽商場外以紅色喜慶燈籠裝飾點綴，民眾更開心在外合影留念。（世說新聞小組／攝影）

商場裡有各種眼花撩亂的年貨攤位。除了傳統的春節掛飾和裝飾，還有五顏六色的越南國服奧黛（Ao Dai）。這些服飾店裡聚滿了人，一件奧黛20至40元不等，特價區9.99元一件，頗受歡迎。在商場外的廣場上，還有年節花市。最常見的鮮花就是越南年花金盞花，一束束含苞待放。售價30元一束，大概有十幾枝。還有盆栽的海棠花，也是越南人過春節愛買的鮮花種類。另外一種是大花蕙蘭，也是越南常見的鮮花種類之一。

市集許多兒童在買到甩炮後，忍不住開始玩，讓周遭民眾也開心。（世說新聞小組／攝影）

花市上除了鮮花，還有春節娛樂的童玩，讓人驚喜。例如一款摔炮，為很多華人小時候過年最愛玩的。除了摔炮，還有撥浪鼓，悠悠球等過年時小朋友喜歡的玩具。隨著經濟和社會發展，現在在中國過年可能都難找到這些小玩具。