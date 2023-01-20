旗袍歌舞秀 展現東方女性美

「魅力歌舞」舞團將在年節展上表演旗袍羽扇舞。(真內提供)

世界日報 和蒙特利公園 市府等單位合辦的「兔-Gether」迎春年節展，將於1月21和22日隆重舉辦，來自「魅力歌舞」舞團的舞者們，屆時將帶來古典端莊的旗袍羽扇舞，和變化多樣的紅綢舞表演，用優雅的舞姿迎接農曆新年的到來。

「魅力歌舞」的負責人真內（Janee）介紹說，此次表演的第一支舞蹈，是旗袍羽扇舞「女人花」，表演者們將身著紅色或白色的旗袍，手舞羽扇不斷變換隊形，展示東方女性的優雅與嬌柔。第二支紅綢舞則選用李煥之的「春節序曲」作為舞曲，在明朗歡快的音樂聲中，舞者們將手持紅綢在空中畫出美麗的形態。

真內表示，「魅力歌舞」成立至今已十多年，共有13位成員。雖然舞團的成員起初並沒有專業的舞蹈背景，但經過長期嚴格訓練，如今大家的舞姿已獲得社區極高評價。「這主要得益於我們長期嚴格的訓練，有別於其他非專業的舞團，我們的舞蹈都按照世界頂尖舞者的舞蹈視頻進行訓練。舞者們對每一個舞蹈動作都精益求精，不允許有任何的偏差和懈怠。」