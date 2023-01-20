天氣異常頻發 專家籲警戒 民眾應未雨綢繆

加州公共衛生局代表。(會議視頻截圖)

新年伊始，加州 迎來近半個世紀以來同期破紀錄的降雨，許多地區進入緊急狀態。加州及聯邦緊急援助及災難救助部門專家，17日再次呼籲民眾做好準備，迎接隨時可能急轉直下的異常氣候帶來的災難。聯邦緊急救難部門的專家還特別提醒民眾，注意持續降雨造成的洪水 和黴菌威脅，事關民眾的災後生活。

加州應急系統發言人。(會議視頻截圖)

加州州長緊急服務和公共事務辦公室、加州應急系統、聯邦急難中心科、以及加州公共衛生局的代表，近日參加加州少數族裔媒體中心的研討會，重點討論了民眾如何可以及時有效地獲得重要資源，度過災難天氣。

與會專家表示，經歷這段時間持續的冬季暴風雨之後，雖然天氣預報預測未來短時間內天氣會較溫和晴好，但是異常天氣依然會隨時出現，令大家措手不及，未雨綢繆，絕對有必要。

來自聯邦急難救助署的科學家，特別提醒民眾要避免接觸洪水，包括下水道的細菌污染。無論是洪水帶來的有害物質，或者尖銳金屬、掩埋在洪水中的高壓電線、水中活著或者死去的野生動物，都可能給接觸者造成嚴重的疾病，包括痢疾、腹瀉和皮膚疾病，甚至生命危險；兒童更要避免接觸洪水，不要在洪水中玩耍，任何被洪水浸泡過的玩具，建議家長要清潔過後才給孩子玩耍，洪水季節吃飯前洗手尤其重要。處於洪災區的民眾，如果不得不接觸洪水，一定要戴手套，保護皮膚不被感染。

與此同時，洪水也可能影響到飲用水，導致飲用水不安全。通常當地的自來水厰會告知民眾洪水季節的自來水是否安全，或是否需要加熱後再喝比較安全，所以注意當地有關部門的通知非常重要。

自己有水井的人家，如果不確定井水是否已被污染，最好請相關人員來測水質。甚至一些瓶裝水或罐裝食品受到洪水浸泡之後，也應該丟棄不要飲食。被洪水污染的器皿，應該消毒之後再使用。

聯邦急難救助局科學家。(會議視頻截圖)

專家指出，洪水對飲用水的影響在不同的地區可能不同，相關部門會做出評估和決策。值得所有民眾注意的是，在潮濕的地方通常48小時就可能長出黴菌，洪水期間如果不注意排水，許多潮濕地區非常容易生長黴菌，民眾確保家裡乾燥很重要。加州公共衛生局和聯邦疾病防治中心均有如何預防黴菌的資訊，民眾可多加利用。

加州州長緊急服務和公共事務辦公室助理主任，當天介紹了這次風暴 對全州的影響以及受災最嚴重的沙加緬度、聖塔克魯斯和馬賽地區的情況。這次暴風雨造成的災害是最近幾年最重的一次，很多河流暴漲，洪水淹沒了一些基礎設施，人員傷亡，居民和商家都受到不同程度的影響。目前她的辦公室與各地緊急中心合作，希望在最快時間内提供對受災戶的幫助。